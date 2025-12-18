Correspondant d’Al-Manar : Des drones israéliens ciblent un véhicule dans la localité de Taybeh, alors qu’un camion appartenant à la compagnie Électricité du Liban et plusieurs ouvriers se trouvaient à proximité. Les deux véhicules ont été incendiés et plusieurs ouvriers ont été blessés – Site de la chaîne AlManar-Liban
