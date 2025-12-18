Correspondant d’Al-Manar : Des avions de combat israéliens mènent une série de frappes aériennes contre les hauteurs de Jabbour et de Qatrani, dans la Bekaa ouest, ainsi que sur le fleuve Litani, entre Zawtar et Deir Siryan, dans la région de Nabatieh – Site de la chaîne AlManar-Liban
