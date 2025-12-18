Les autorités d’occupation israéliennes examinent actuellement des éléments de renseignement récents suggérant un possible lien iranien avec l’assassinat de Nuno Loureiro, un expert spécialisé dans le nucléaire et la fusion, abattu à son domicile de Brookline, dans le Massachusetts, lundi soir. Cette hypothèse reste toutefois à ce stade non confirmée et n’est appuyée par aucune conclusion officielle des autorités américaines chargées de l’enquête, indique les médias israéliens.

Certains rapports sont même allés jusqu’à établir un lien entre l’assassinat de Loureiro, un juif pro-israélien, et le meurtre de plusieurs scientifiques nucléaires iraniens quelques mois auparavant, suggérant un possible acte de « vengeance ».

De son côté, le milliardaire juif et gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman a établi un lien entre l’assassinat et l’Iran, s’interrgeant dans un message – depuis supprimé – sur X : « Les Iraniens ont-ils tué l’un de nos scientifiques nucléaires ? »

Nuno Loureiro s’était exprimé à plusieurs reprises en faveur d’Israël. Grièvement blessé par balles à son domicile, il avait été transporté dans un hôpital voisin dans un état critique, avant de succomber à ses blessures quelques heures plus tard.

La police de Brookline, en coordination avec le bureau du procureur du district du Massachusetts, a ouvert une enquête pour homicide. Aucun suspect n’a pour l’instant été interpellé et aucun mobile n’a été officiellement communiqué. Les enquêteurs ont indiqué qu’aucune trace d’effraction n’avait été relevée et se refusent, à ce stade, à commenter les spéculations sur un éventuel mobile politique, idéologique ou sécuritaire.

Du côté israélien, l’examen de cette affaire s’inscrit dans le contexte de la nature sensible des travaux de Loureiro. Le chercheur occupait des fonctions clés au sein de centres impliqués dans le développement de technologies d’avenir liées à l’énergie et au nucléaire.

Des sources bien informées soulignent néanmoins qu’aucun élément probant ne permet, pour l’heure, d’établir un lien clair entre cet assassinat et une opération étatique ou de renseignement.