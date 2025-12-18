Des représentants du Conseil de transition du Sud (CTS) au Yémen, soutenus par les Emirats arabes unis, ont pris contact avec des responsables israéliens afin d’obtenir un soutien régional et international, ont rapporté les médias israéliens.

« Ils se sont engagés à reconnaître Israël si l’indépendance est proclamée dans le Sud du Yémen », a-t-on ajouté de mêmes sources.

D’après la chaîne de télévision publique israélienne Kan, une source diplomatique au Sud du Yémen a appelé ‘Israël’ à soutenir l’ambition du CTS de déclarer l’indépendance de la région d’Aden, arguant qu’un tel soutien renforcerait le consensus entre les deux parties.

Cette annonce intervient alors que le CTS, qui milite pour la sécession du Sud du Yémen, a annoncé contrôler de vastes zones du sud du pays, notamment la ville portuaire d’Aden, qui était le siège du gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite.

La source diplomatique a expliqué que « le soutien israélien pourrait contribuer à la protection des voies maritimes dans le golfe d’Aden et le détroit de Bab el-Mandeb, ainsi qu’à la lutte contre le trafic d’armes iraniennes destinés aux Houthis (Ansarullah) et les cellules terroristes affiliées aux Frères musulmans qui coopèrent avec Sanaa ».

Il convient de noter que les opérations des forces armées yéménites, affiliées à Sanaa, n’ont jamais constitué une menace pour la navigation maritime internationale. Elles visaient plutôt les navires liés à ‘Israël’ et ses soutiens, afin de contraindre l’occupant israélien à cesser sa guerre génocidaire contre la bande de Gaza.

Il convient de rappeler que les appels de ces dissidents yéménites interviennent dans un contexte d’expansion notable des forces du Conseil de transition du Sud (CTS), soutenues par les Émirats arabes unis, au détriment des forces soutenues par l’Arabie saoudite.

Selon les médias israéliens, « les forces soutenues par les Émirats arabes unis ont besoin du soutien israélien dans les domaines militaire, sécuritaire et économique pour développer le nouvel État que le Conseil cherche à établir », évoquant l’existence d’ennemis communs entre ‘Israël’ et les Émirats arabes unis.

Pour sa part, le quotidien britannique « The Times » a révélé que des représentants du Conseil de transition ont transmis un message à leurs homologues israéliens déclarant leur intention de reconnaître « Israël » une fois l’indépendance du sud du Yémen acquise, et ce dans le cadre de leur volonté d’adhérer aux « Accords d’Abraham » conclus sous l’administration du président américain Donald Trump.