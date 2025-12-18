Le directeur général de notre chaîne Al-Manar TV, Ibrahim Farhate, a reçu en Iran le premier prix récompensant les médias influents.

La remise de ce prix a eu lieu à Téhéran lors de la première cérémonie du Prix international Imam Khomeiny, considéré comme la plus prestigieuse distinction, tant au niveau national qu’international.

مدير عام قناة الم.نار الحاج ابراهيم فرحات يتسلم الجائزة الأولى للإعلام المؤثر والتي منحتها جائزة الامام الخميني الدولية في دورتها الأولى. هذه الجائزة، ووفقا لما نص عليه نظامها الأساسي، تعد أبرز جوائز الثورة الإسلامية على المستويين الوطني والدولي pic.twitter.com/H9mxyVaqAd — قناة المنار (@TVManar1) December 18, 2025

Source: Al-Manar