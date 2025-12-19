Le Hezbollah a fermement condamné « le crime odieux et l’acte méprisable commis par un citoyen américain, à savoir la profanation du Saint Coran dans un acte provocateur empreint de haine et d’incitation à la violence. Cet acte constitue une attaque flagrante contre le texte le plus sacré de l’Islam et contre les valeurs religieuses et humaines représentées par toutes les religions abrahamiques ».

Dans un communiqué, le Hezbollah a déclaré que « la culture raciste et les discours de haine alimentés par les courants politiques et médiatiques occidentaux, qui œuvrent depuis des décennies à déformer l’image de l’Islam à l’instigation des administrations américaines successives et des lobbies sionistes, au service de leurs projets séditieux, coloniaux et destructeurs, sont la principale cause qui pousse ces extrémistes à commettre de tels actes abjects ».

Le Hezbollah a souligné que « le refus de l’administration américaine d’agir contre les auteurs de ces infractions, sous le faux prétexte de la liberté d’opinion et d’expression, prouve qu’elle tolère l’impunité. La dissimulation totale de ces pratiques d’incitation dangereuses révèle la nature profondément malfaisante des politiciens américains, qui cherchent à attiser la haine religieuse et à inciter aux conflits entre les peuples ».

Le Hezbollah a déclaré que « ce crime n’est pas un acte isolé, mais que ces fanatiques sont les marionnettes d’une Arrogance mondiale, dont les tyrans cherchent à saper l’Islam en raison de son système de valeurs et d’éthique, qui constitue un rempart infranchissable contre la dépravation morale, criminelle et agressive que ces puissances arrogantes s’efforcent de promouvoir à l’échelle mondiale ».

Le Hezbollah a appelé le monde arabe et islamique — ses peuples, ses dirigeants et ses autorités religieuses et culturelles — ainsi que les adeptes de toutes les religions divines, à lancer la plus large campagne de condamnation possible contre cet acte criminel odieux, et à prendre une position ferme et claire rejetant toute attaque contre la sainteté et les lieux saints de l’Islam et contre tout message divin, étant donné que de tels actes méprisables alimentent la haine et sapent tous les efforts visant à promouvoir la compréhension et la paix entre les peuples ».

Source: Médias