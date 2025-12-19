La police australienne a arrêté sept personnes jeudi dans le sud-ouest de Sydney suite à des informations faisant état d’un possible projet d’attentat dans la ville.

La police a intercepté deux véhicules circulant à Liverpool, une banlieue sud-ouest de Sydney, après avoir reçu un renseignement concernant un possible projet d’attentat.

Une voiture de police s’est approchée d’un petit véhicule blanc à bord duquel se trouvaient les suspects et lui a barré la route.

Des images diffusées par les médias locaux ont montré des policiers en civil fouillant plusieurs hommes, les mains menottées dans le dos. L’un des suspects semblait avoir une blessure à la tête et saignait.

La police de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré qu’aucun lien n’a encore été établi entre cet incident et l’enquête en cours sur l’attaque perpétrée contre un rassemblement Chabad-Loubavitch à Bondi Beach, en Australie, qui a fait 16 morts et 40 blessés, dont le chef de la mission Chabad, le rabbin Eli Schlinger, et le rabbin Yaakov Halevi-Loiten, secrétaire du tribunal Chabad de Sydney.

La police de Nouvelle-Galles du Sud a précédemment annoncé que « les auteurs de la fusillade de Bondi Beach étaient un père et son fils », confirmant ainsi « qu’il n’y a pas de troisième suspect dans la pire fusillade de masse qu’ait connue l’Australie depuis des décennies ».

Source: Médias