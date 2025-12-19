Hassan Mohammad Ali, chef des relations du Conseil démocratique syrien (CDS), a fait état jeudi « des développements des négociations avec le gouvernement syrien ».

Il a confirmé qu’« un accord préliminaire a été conclu pour maintenir trois divisions des FDS au sein de la structure militaire de l’armée syrienne, ainsi que deux bataillons, l’un féminin et l’autre de forces spéciales ».

Il a expliqué que « des discussions techniques sont actuellement menées par des comités spécialisés des deux parties afin d’examiner les détails relatifs aux rôles et à la structure organisationnelle », et a indiqué que «ce processus devrait aboutir à des mesures concrètes dans les prochains mois ».

Hassan Mohammad Ali a ajouté que cette voie « bénéficie d’un soutien international clair, la communauté internationale plaidant pour une solution politique fondée sur le dialogue », considérant cette option comme « la voie la plus réaliste pour garantir la stabilité ».

Il a souligné que « tout progrès tangible exige d’éviter l’escalade médiatique et les discours de haine », appelant à « privilégier la compréhension et le partenariat comme seul moyen de construire une solution durable en Syrie ».

L’agence de presse Hawar a rapporté que « le responsable des relations publiques du Conseil démocratique syrien a déclaré que la prochaine étape verra une annonce officielle concernant les accords militaires, suivie de mesures sur d’autres questions, notamment l’éducation et l’élaboration d’un nouveau programme scolaire pour toute la Syrie ».

L’agence a noté « qu’il existe un consensus international sur le principe de décentralisation, en particulier entre le Royaume-Uni, les États-Unis et la France ».

L’agence a rapporté « qu’une délégation du nord et de l’est de la Syrie a rencontré à Alep les gouverneurs de Damas, Homs et Alep, au cours desquels des questions administratives et les pouvoirs des gouvernorats ont été abordés ».

L’agence a ajouté que « lors de ces réunions, la nécessité de réformes constitutionnelles a été soulignée », et a noté que « le gouvernement est initialement disposé à s’engager dans cette voie ».

Ces événements surviennent après des tensions et des affrontements entre les Forces démocratiques syriennes (FDS) et des factions affiliées au ministère de la Défense ces derniers temps, marqués par des accords suivis d’une reprise des tensions.

