Noël sous les drones israéliens: les gens du sud-Liban relèvent le défi en dépit de la poursuite des agressions israéliennes et des projets américano-israéliens destinés à le vider de ses habitants.

Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sont les habitants d’al-Khiam qui ont célébré les fêtes de Noël dans le jardin d’al-Berké pendant que les drones israéliens survolaient leur localité tout le temps.

« Le sang de nos martyrs dessine la vie », est-il écrit sur une pancarte arborée au milieu du jardin où un grand feu a été allumé.

“Les voix ici sont plus hautes que celles des drones et des roquettes qu’ils jettent, les drones n’ont pas quitté le ciel de la localité, la survolant de maison en maison et de quartier en quartier », a commenté le correspondant d’al-Manar Ali Shoeb.

« Le message qui vient d’ici, de la localité frontalière d’al-Khiam est que la joie fleurit grâce aux sacrifices des moudjahidines et des martyrs qui ont tout sacrifié, mêmes ce qu’ils ont de plus précieux, leurs maisons, leurs biens et leurs intérêts pour que leur localité reste vivante. Le message est que les gens qui ont admis le déplacement restent attachés et enracinés à leur terre. Aujourd’hui, la résilience se concrétise dans sa forme la plus éclatante en re ouvrant ce jardin qui a été victime de destructions pendant la guerre », a-t-il ajouté.

Ali Shoeb assure que 1200 familles sont revenues dans cette localité dont la grande partie de ses maisons ont été détruites entièrement ou endommagées sérieusement.

« Ils se sont installés dans une seule pièce de leur maison et ils veulent dire à l’occupant israélien que notre terre n’est pas à vendre ni pour le commerce. Nos racines sont là, nous y resterons et nous y vivrons ».

Pour le micro d’al-Manar, le maire d’al-Khiam a assuré que cette célébration est « un message au monde entier et à l’ennemi sioniste ». « Nous lui disons que note réponse à toutes les menaces qu’il profère est cette fête dans le jardin d’al-Berké qui date depuis des décennies mais qui a été rénové par les jeunes ».

« Ce sont les enfants qui ont orné le jardin, colorié ses trottoirs et apporté des balançoires avec leur propre argent », a-t-il ajouté indiquant qu’il y a 4 églises à al-Khiam appartenant à 4 communautés chrétiennes différentes. « En cette occasion, nous voulons adresser à tous les chrétiens un message de cohabitation », a-t-il ajouté.

Au début du mois de décembre, la municipalité d’al-Khiam, avait entamé la construction d’une station d’épuration d’eau au centre-ville, près de l’école Al-Baraka, en coordination avec l’ONG Save the Children.

Et à Aïta al-Chaab

Ce dimanche, une autre célébration de fêtes a été organisée dans une localité limitrophe, Aïta al-Chaab au milieu des décombres. Les forces d’occupation ont mené un ratissage intensif dans ses périphéries au moment même où les habitants étaient rassemblés sur la place de la localité.

« Yalla aal-Janoub »

Des initiatives similaires sont réalisées notammant celle baptisée « Yalla aal-Janoub », (Allons au sud). Elle a été lancée par quelques journalistes qui se sont rendus dans la ville de Nabatiyeh qui a subi d’énormes destructions en raison des bombardements israéliens notamment pendant la guerre des 66 jours.

« Il y a une ambiance qui fait veut faire croire que le sud n’a rien à voir avec le Liban. Les gens qui participent à cette initiative viennent de plusieurs régions libanaises », a expliqué le journaliste Khalil Harb.

« Nous nous rendons vers une région de notre pays qui a beaucoup souffert pour défendre notre pays et notre terre. Le fait que les gens restent dans leur terre est primordial. Nous nous opposons à ceux qui disent qu’il est dangereux de se rendre au sud », a pour sa part affirmé la journaliste Doha Chams.

« Division interne »

Hadi Qobeissi

Depuis Nabatiyeh où il participait à une cérémonie poétique de dédicace, le député du bloc du mouvement Amal « Développement et libération » Hadi Qobeissi a mis en garde que le Liban vit dans une situation de division interne dangereuse et malsaine ». « Le Liban restera un pays libre en dépit des défis et des pressions », a-t-il souligné.

Wa taawanou

L’association caritative « Wa Taawanou » (Aidez-vous les uns les autres) contribuee elle aussi a ces efforts visant a garder les gens dans leur terre. Elle a lancé samedi une campagne d’aide en distribuant des moyens de chauffage dans les villages limitrophes de la Palestine occupée, dont des moquettes, des couvertures et autres.

Ce week-end, les forces ennemies israéliennes ont poursuivi leurs agression. Elles ont mené dans la journée de ce dimanche deux frappes consécutives sur Yater, faisant un martyr et un blessé grave.

Elles avaient dans la matinée ouvert le feu de leurs mitrailleuses conte les maisons de la localité de Kfar Chouba dans le secteur oriental.

Dans la nuit, l’artillerie israélienne avait visé la ferme de Chanouh dans les périphéries de la localité de Halta avec des obus lumineux.

Concernant la localité de Blida (image) qui a été attaquée samedi par deux drones israéliens kamikazes, sous prétexte qu’elle contient une cache d’armes, le correspondant d’al-Manar TV dans le sud du Liban a rapporté : « Après que l’armée libanaise, ses services de renseignement et les forces de la FINUL ont inspecté la maison qui a été visée, samedi, dans la localité méridionale de Blida par deux drones kamikazes de l’ennemi israélien, il est apparu clairement qu’elle était dépourvue de tout équipement militaire ou d’armes. »

Dans la journée de samedi, la route secondaire entre les villes de Odaysseh et de Kfarkela a été la cible de tirs de mitrailleuses provenant de positions ennemis dans la colonie de Misgav Am.

Tout au long de la journée, des drones hostiles ont violé la souveraineté libanaise en survolant plusieurs zones, jusqu’à la capitale Beyrouth et sa banlieue sud.

مشهد لمسيرة « إسرائيلية »

على علو منخفض في أجواء #بيروت و #الضاحية pic.twitter.com/PTqR4Kl0nu — قناة المنار (@TVManar1) December 20, 2025

Ce dimanche, le Hezbollah et le public de la Résistance islamique ont rendu un dernier hommage au martyr sur la Voie d’al-Qods, Salim Najeh Awada, du nom de guerre Radwan, qui était porté disparu.

Son martyre avait été annoncée en octobre 2024, pendant la guerre de 66 jours. Sa dépouille a été retrouvée le 18 décembre dernier, dans la localité de Naqoura, dans le secteur occidental du sud du Liban.

Par ailleurs, le commandement de l’armée libanaise a indiqué qu’une unité spécialisée a trouvé et démantelé un dispositif d’espionnage israélien dissimulé, équipé d’une caméra, dans la localité de Yaroune dans la région de Bint Jbeil.

Source: Al-Manar