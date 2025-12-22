Caracas a affirmé samedi que l’Iran lui avait proposé sa coopération « dans tous les domaines » pour lutter contre « la piraterie et le terrorisme international » des Etats-Unis, après la saisie par Washington d’un second pétrolier au large du Venezuela.

L’Iran est l’un des principaux alliés du président vénézuélien Nicolas Maduro, qui dénonce un complot ourdi par Washington, visant à le renverser.

Les Etats-Unis ont déployé une importante flotte militaire dans les Caraïbes pour mener des opérations sous prétexte de lutter contre le trafic de drogue. Depuis le début du mois, ils ont saisi deux pétroliers transportant du brut vénézuélien dans le cadre d’un « blocus total » décrété par le président Donald Trump.

La conversation avec le chef de la diplomatie iranienne a porté sur « les événements récents dans les Caraïbes, en particulier les menaces, les actes de piraterie des Etats-Unis et le vol de navires transportant du pétrole vénézuélien », a écrit le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil.

« Le Venezuela a reçu une preuve de solidarité totale de la part du gouvernement de la République islamique d’Iran, ainsi que son offre de coopération dans tous les domaines pour lutter contre la piraterie et le terrorisme international que les Etats-Unis cherchent à imposer par la force », a-t-il souligné, après un échange avec son homologue iranien, Abbas Araghchi.

Ce dernier « a souligné la détermination des dirigeants des deux pays à consolider et à développer leurs relations », a précisé la diplomatie iranienne dans un communiqué.

Le compte-rendu iranien de l’appel, publié dimanche, souligne la « solidarité » de l’Iran et son « soutien au peuple et au gouvernement élu du Venezuela » face à « une menace évidente pour la paix et la stabilité dans la région », sans citer de mesures concrètes.

Les deux pays ont signé en 2022 un accord de coopération portant sur 20 ans.

L’Iran a déjà aidé le Venezuela en lui fournissant du carburant, des denrées alimentaires et des médicaments.

La Chine et la Russie, autres pays alliés du Venezuela, ont également exprimé leur solidarité avec le président Maduro face au déploiement militaire américain.

Le précédent appel connu entre chefs de la diplomatie du Venezuela et de l’Iran remontait à fin novembre.

