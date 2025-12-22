Le média The Intercept a rapporté lundi que des donateurs basés aux États-Unis ont injecté des millions de dollars dans un réseau de lobbying européen destiné à promouvoir les intérêts politiques, militaires et économiques d’Israël, exportant ainsi vers les institutions européennes des tactiques longtemps associées au puissant American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Au centre de l’enquête se trouve l’European Leadership Network (ELNET), une organisation pro-israélienne qui organise des voyages en Israël pour les législateurs européens, accueille des événements politiques au sein des parlements européens et tente d’influencer la politique étrangère et sécuritaire de l’Europe.

Les dirigeants de l’ELNET ont ouvertement décrit le groupe comme «l’AIPAC de l’Europe», une comparaison étayée par les liens personnels que le groupe entretient avec l’AIPAC, le régime israélien et l’appareil militaire israélien.

Selon une analyse citée par The Intercept, plus de 100 fondations, organisations à but non lucratif, fiducies et organismes caritatifs américains ont versé au moins 11 millions de dollars à la branche américaine à but non lucratif de l’ELNET, les Amis d’ELNET, depuis 2022.

La hausse des financements s’est accélérée après le début du 7 octobre et dans le contexte du génocide en cours mené par Israël à Gaza, l’ELNET ayant enregistré des chiffres de collecte de fonds records pendant cette période.

Le rapport situe la campagne de lobbying dans un contexte européen où la politique institutionnelle est restée étroitement alignée sur celle d’Israël, malgré l’indignation croissante de l’opinion publique face aux atrocités commises à Gaza.

Les institutions et les États membres de l’UE ont été parmi les plus virulents pour réclamer un accès humanitaire, et la Commission européenne affirme que l’aide humanitaire de l’UE à Gaza a dépassé 550 millions d’euros depuis 2023, y compris une opération de pont aérien en cours pour acheminer des secours.

Mais en même temps, l’UE reste le premier partenaire commercial d’Israël, avec des échanges de marchandises entre l’UE et Israël s’élevant à 42,6 milliards d’euros en 2024, selon les chiffres commerciaux de la Commission européenne.

ELNET achète la politique européenne

Selon le rapport, ELNET se flatte d’avoir influencé les grandes décisions politiques européennes en faveur d’Israël, notamment l’approbation par l’Allemagne d’un achat de drones et de systèmes de missiles israéliens pour un montant de 3,5 milliards de dollars, le plus important contrat d’exportation d’armement de l’histoire d’Israël.

ELNET est plus petit que l’AIPAC, mais le groupe opère dans une arène politique plus restreinte puisqu’il se concentre sur les institutions de l’Union européenne et les parlements nationaux, pour essayer de contrer l’opposition publique aux actions d’Israël à Gaza qui s’est accrue dans toute l’Europe.

« Je suis très préoccupée par le fait que des groupes américains semblent réussir à déterminer la politique de l’UE à l’égard d’Israël », a déclaré Lynn Boylan, députée irlandaise au Parlement européen, membre du Sinn Féin. « ELNET affirme clairement que son rôle est de légitimer et d’approfondir les liens économiques avec Israël, à un moment où le droit international nous dit que nous devrions sanctionner Israël et rompre nos relations commerciales ».

La branche américaine, les Amis d’ELNET, qui transfère la plupart de ses revenus aux sections internationales d’ELNET, a collecté plus de 9,1 millions de dollars en 2023, contre 7 millions en 2022, soit plus du double de ses revenus de 2018.

L’organisation est présidée par Larry Hochberg, ancien directeur national de l’AIPAC, tandis que son président, David Siegel, a précédemment travaillé comme diplomate israélien, rédacteur législatif de l’AIPAC et officier dans l’armée israélienne.

Les membres du conseil d’administration et les donateurs des Amis d’ELNET ont également apporté des contributions substantielles à l’AIPAC, à son super PAC United Democracy Project et à d’autres comités d’action politique pro-Israël. Certains ont en outre fait des dons à des organisations liées à l’activité des colons israéliens en Cisjordanie occupée. De plus, les médias européens ont rapporté que plusieurs donateurs de l’ELNET ont soutenu le président américain Donald Trump.

Le blanchiment de la corruption politique

Selon The Intercept, parmi les plus grands contributeurs depuis 2022 figurent la William Davidson Foundation, le Newton and Rochelle Becker Charitable Trust et l’Ocean State Job Lot Charitable Foundation. D’autres financements importants proviennent de fondations familiales, de trusts philanthropiques nationaux et de fédérations juives dans les grandes villes américaines.

Bon nombre de ces contributions ont été acheminées par le biais de fonds à vocation arrêtée par le donateur (DAF)*, qui permettent à ces derniers de bénéficier d’avantages fiscaux tout en restant anonymes.

« C’est un moyen d’effacer votre nom de tout type de don qui pourrait être perçu comme controversé ou que vous souhaitez simplement garder anonyme », a déclaré Bella DeVaan, de l’Institute for Policy Studies, ajoutant : « Voulons-nous accorder aux gens des avantages fiscaux pour amplifier leur influence dans le monde entier ? »

Les détracteurs affirment que l’utilisation des DAF masque l’impact politique des dons caritatifs tout en subventionnant efficacement le lobbying international avec des fonds publics. « Pour chaque don qu’une personne ultra-riche fait à une œuvre caritative, le contribuable moyen contribue à hauteur d’environ 74 cents par dollar », a déclaré DeVaan.

Le reportage de The Intercept intervient alors que les gouvernements européens sont confrontés à des pressions contradictoires : d’un part des manifestations de masse pour exiger que les auteurs du génocide à Gaza rendent des comptes, et d’autre part les liens politiques et économiques bien établis avec Israël.

Ces dernières années, la pression publique s’est traduite par un clivage croissant au sein de l’Europe. L’Espagne et l’Irlande ont officiellement reconnu l’État palestinien en mai 2024, tout comme la Norvège, tandis que le gouvernement slovène a pris la décision de le reconnaître peu après.

Cependant, d’autres grandes capitales européennes ont refusé de le reconnaître à l’époque, soulignant ainsi le caractère inégalitaire de la réponse au sein du bloc.

La fabrication du consensus politique

Depuis le 7 octobre, ELNET est également actif au sein des institutions européennes, en organisant des projections des attaques pour les législateurs, en facilitant les rencontres avec les familles des captifs israéliens et en organisant des voyages en Israël pour des centaines de responsables européens et de leaders d’opinion.

Dans un appel à la collecte de fonds lancé en octobre 2023, le groupe a écrit : « L’alignement de l’Europe sur les États-Unis en faveur d’Israël est une réussite monumentale et le reflet du travail essentiel accompli par ELNET », ajoutant que « la priorité d’ELNET est de veiller à ce que le soutien militaire et diplomatique sans précédent de l’Europe à Israël reste fort pendant toute la durée de la guerre, jusqu’à l’éradication du Hamas ».

Le groupe a souligné le rôle qu’il a joué dans la promotion de la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste à travers l’Europe, une définition qui, selon ses détracteurs, confond l’opposition aux politiques israéliennes avec l’antisémitisme.

ELNET a également poussé les gouvernements européens à interdire les manifestations pro-palestiniennes et a encouragé les résolutions en faveur des opérations militaires d’Israël.

Onze jours après le 7 octobre, ELNET a invité des survivants israéliens à s’adresser au Parlement européen. « Le lendemain de la venue des survivants israéliens au Parlement européen à l’initiative d’ELNET, une résolution sans précédent a été adoptée, soutenant le droit d’Israël à la légitime défense et appelant à l’élimination du Hamas », a écrit le groupe dans son rapport annuel.

Selon The Intercept, Boylan a déclaré que l’influence des donateurs américains sur les décisions européennes soulevait des questions démocratiques fondamentales. « Cela montre à quel point les institutions européennes sont déconnectées de leurs propres citoyens en ce qui concerne le génocide à Gaza », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Leurs préoccupations sont ignorées, mais pas celle des organisations spécialement créées pour défendre Israël quoiqu’il en coûte ».

De plus, ELNET dispose de sections dans toute l’Europe, notamment en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni, ainsi que de bureaux axés sur les institutions de l’UE et de l’OTAN.

Les analyses financières indiquent que l’organisation les Amis ELNET a régulièrement augmenté les fonds qu’il alloue à ces sections, même si la diversité des règles de transparence en Europe rend difficile le suivi de son financement.

Source : Al-Mayadeen via Chronique de Palestine ; traduction Dominique Muselet