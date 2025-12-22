Le chef d’état-major des forces armées iraniennes a dénoncé la stratégie « autodestructrice » du régime sioniste qui a recours à des opérations sous faux drapeau visant des communautés juives dans divers pays dans le but d’attiser les craintes d’antisémitisme.

« Ils [les sionistes] ont assassiné la communauté juive et leurs affiliés dans d’autres pays pour empêcher les migrations inverses, échapper aux troubles internes et instiller les craintes de l’antisémitisme », a déclaré dimanche 21 décembre le général de division Abdolrahim Moussavi.

Faisant référence à l’attaque meurtrière perpétrée la semaine dernière lors d’un événement juif à Sydney en Australie, il a déclaré que ce n’était pas la première fois que des Juifs étaient pris pour cible pour présenter ‘Israël’ comme une soi-disant victime. Il a affirmé que le régime de Tel-Aviv avait commis de tels crimes à maintes reprises par le passé.

Les avertissements du général Moussavi interviennent après qu’au moins 15 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lorsqu’un homme et son fils ont ouvert le feu lors d’un festival juif à Sydney en Australie la semaine dernière.

L’Iran a condamné l’attaque, qualifiée de « violente » par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

« Par principe, l’Iran condamne l’attaque violente perpétrée contre des civils à Sydney en Australie », a-t-il déclaré dans un message publié dimanche 14 décembre sur son compte X, quelques heures après l’attentat.

« Les actes terroristes et les massacres doivent être condamnés, où qu’ils soient commis, comme illégaux et criminels », a-t-il ajouté.

Le général de division Abdolrahim Moussavi a ajouté que les événements des deux dernières années ont révélé au monde entier la nature criminelle des États-Unis et du régime israélien.

Moussavi a ajouté que les ennemis trompeurs et bellicistes de l’Iran ne respectent aucune loi internationale ni aucune norme humaine.

Il a toutefois souligné que l’Iran avait choisi la voie de la résistance et du renforcement de sa puissance, qu’il a qualifiée de « voie de la dignité et de l’indépendance ».

« Les forces armées iraniennes et la nation résiliente triompheront, unies et solidaires, de tous les complots en suivant les directives du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei », a-t-il martelé.

