Les États-Unis ont annoncé la fin des affectations de près de 30 diplomates, ambassadeurs et hauts fonctionnaires, dans diverses ambassades américaines à travers le monde, dans le cadre d’une vaste restructuration de la représentation diplomatique américaine à l’étranger.

L’Associated Press a cité des responsables du département d’État américain indiquant que les chefs de mission diplomatique dans au moins 29 pays avaient été informés la semaine dernière que leurs affectations prendraient officiellement fin en janvier.

La source a expliqué que tous les diplomates concernés par cette décision avaient pris leurs fonctions sous l’administration de l’ancien président Joe Biden, mais les avaient conservées après le début du second mandat de Trump, ayant échappé à la première vague de limogeages qui visait principalement des personnalités politiques.

Selon l’agence, la situation a récemment évolué, les diplomates en question commençant à recevoir des notifications officielles de Washington les informant de la fin imminente de leurs affectations.

Malgré la fin de leurs fonctions d’ambassadeurs, des sources ont confirmé que ces diplomates ne seront ni démis de leurs fonctions au Département d’État ni au sein du corps diplomatique. Ils pourront retourner à Washington, D.C., pour occuper d’autres postes ou missions s’ils souhaitent poursuivre leur activité professionnelle.

Le Département d’État américain s’est refusé à tout commentaire sur le nombre d’ambassadeurs concernés ou à la divulgation de leurs noms, mais a défendu ces mesures, les qualifiant de « pratique courante pour toute nouvelle administration ».

Le Département a souligné qu’« un ambassadeur est le représentant personnel du président. Par conséquent, ce dernier a le droit de choisir la personne qu’il juge appropriée pour représenter les États-Unis à l’étranger, conformément à son programme politique.»

Selon le Département d’État, cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’administration pour renforcer son approche « L’Amérique d’abord » et garantir que ses représentants diplomatiques soient pleinement alignés sur la vision et la politique étrangère de Trump.