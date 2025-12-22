Reuters a rendu compte de vagues d’arrestations en Syrie après la chute du régime précédent et a confirmé que le rythme de ces arrestations s’accélère.

Selon l’agence, cette vague d’arrestations en Syrie a débuté dès que les factions de l’opposition ont ouvert les portes des prisons de l’ancien régime de Bachar al-Assad. « Alors que des Syriens prenaient d’assaut les centres de détention de l’ancien régime en décembre dernier à la recherche de leurs proches disparus sous le régime d’Assad, des milliers de conscrits et d’officiers de l’armée syrienne ayant déserté sont tombés aux mains des factions de l’opposition qui avaient renversé le régime. »

Reuters précise que « la deuxième vague d’arrestations a commencé au milieu de l’hiver », après que « les nouvelles autorités ont arrêté des centaines d’Alaouites à travers la Syrie, pour la plupart des hommes. »

Selon l’agence, « le rythme de ces arrestations s’est accéléré après le bref soulèvement dans la région côtière en mars, qui a entraîné la mort de dizaines de membres des forces de sécurité et des représailles ayant coûté la vie à environ 1 500 Alaouites », expliquant que « ces arrestations se poursuivent encore aujourd’hui. »

Durant l’été, une nouvelle vague d’arrestations massives a débuté, cette fois dans le sud du pays, au sein de la minorité druze, suite à la mort de centaines de personnes dans des violences sectaires. Les forces gouvernementales ont été accusées d’exécutions sommaires et d’autres exactions, selon l’agence.

L’agence a également noté que « le pays a connu de nouvelles arrestations ciblant diverses communautés sous prétexte de maintenir la sécurité : un grand nombre de personnes, dont beaucoup issues de la majorité sunnite syrienne, ont été accusées d’avoir des liens non spécifiés avec le régime d’Assad ; des militants des droits de l’homme et des chrétiens ont déclaré être victimes d’extorsion d’informations ou d’argent ; et des chiites ont été arrêtés à des points de contrôle, soupçonnés d’avoir des liens avec l’Iran ou le Hezbollah. »

Détenus sans inculpation

Une enquête de Reuters a révélé que « certaines prisons et certains centres de détention qui abritaient des dizaines de milliers de détenus sous le régime précédent sont aujourd’hui surpeuplés de Syriens détenus par les forces de sécurité du président Ahmed al-Charaa sans inculpation. »

Le rapport a recensé les noms d’au moins 829 personnes arrêtées pour des raisons de sécurité depuis la chute de Bachar el-Assad il y a un an, d’après des entretiens avec d’anciens détenus et des membres des familles de personnes actuellement détenues.

Pour parvenir à ce chiffre, Reuters a également examiné des listes incomplètes de détenus établies par des personnes ayant organisé des visites familiales dans sept centres de détention.

Les entretiens, les listes de détenus et de nombreux témoignages concernant la surpopulation carcérale et dans les centres de détention indiquent que le nombre de personnes détenues pour des raisons de sécurité est bien supérieur au chiffre que Reuters a pu rassembler.

Des dizaines d’entretiens ont révélé que certaines des exactions que les Syriens espéraient voir disparaître avec la chute d’Assad ont refait surface, perpétrées par des hommes travaillant pour le gouvernement intérimaire : arrestations arbitraires sans inculpation ni document officiel, recours aux mêmes méthodes de torture et autres mauvais traitements, décès en détention non enregistrés et extorsion de fonds, selon des entretiens avec 14 familles.

Reuters a examiné la correspondance de cinq de ces familles avec des individus se présentant comme des gardiens de prison ou des intermédiaires, exigeant de l’argent en échange de la libération d’un proche.

En décembre 2024, al-Charaa s’était engagé à fermer les « prisons tristement célèbres » établies par le régime précédent, mais une enquête de Reuters a révélé qu’au moins 28 prisons et centres de détention datant de l’ère Assad avaient rouvert leurs portes au cours de l’année écoulée.

En réponse aux questions de Reuters concernant les conclusions de ce rapport, le ministère syrien de l’Information a déclaré que la nécessité de traduire en justice les auteurs de violations commises sous le régime d’Assad explique nombre d’arrestations et la réouverture de certains centres de détention.

Réponse du gouvernement

Le ministère a précisé : « Le nombre de personnes impliquées dans des crimes et des violations commis en Syrie sous le régime précédent est très élevé, compte tenu de l’ampleur des exactions. Il s’agit de crimes anciens, et de personnes affiliées au régime sont impliquées dans de nouvelles violations et menaces à la sécurité et à la stabilité, sans compter d’autres crimes, dont certains de nature pénale. »

Le gouvernement a noté que le nombre de Syriens libérés au cours de l’année écoulée dépasse le nombre de personnes actuellement détenues, sans toutefois fournir de chiffres précis.

Les lieux de détention recensés par l’enquête de Reuters comprennent d’importantes prisons et de vastes centres de détention situés au sein d’immenses complexes, autrefois gérés par les services de renseignement d’Assad, ainsi que des centres de détention plus petits disséminés à travers le pays.

D’anciens détenus et des familles de détenus actuels ont témoigné auprès de Reuters des conditions inhumaines qu’eux-mêmes ou leurs proches ont subies en détention : surpopulation extrême, pénuries alimentaires et propagation de maladies de peau dues au manque de savon.

Des personnes détenues pour des raisons de sécurité comme des personnes accusées de délits de droit commun ont confirmé que les mauvais traitements et la négligence étaient monnaie courante dans les centres de détention.

40 personnes interrogées par Reuters, dont d’anciens détenus et des membres de leurs familles, ont décrit avoir subi des mauvais traitements, voire des actes de torture, en particulier dans des centres de détention non officiels.

Reuters a recensé au moins 11 décès en détention, dont trois cas où les familles ont déclaré n’avoir appris la mort de leurs proches qu’après leur inhumation.

