Un rapport du département américain de la Défense (Pentagone), consulté par Reuters, a indiqué que « la Chine aurait chargé plus de 100 missiles balistiques intercontinentaux sur ses trois sites de lancement les plus récents, alors que Pékin ne manifeste aucun intérêt pour des négociations sur le contrôle des armements nucléaires ».

Selon Reuters, ce rapport a souligné que « la Chine continue de moderniser et d’étendre son arsenal nucléaire plus rapidement que toute autre puissance nucléaire » notant « que la Chine a déployé plus de 100 missiles balistiques intercontinentaux DF-31 à propergol solide sur des sites de stockage situés près de sa frontière avec la Mongolie – des sites que le Pentagone avait déjà identifiés sans préciser le nombre de missiles déployés ».

Le rapport a noté que « Pékin ne semble pas intéressé par les initiatives de désarmement nucléaire, malgré l’annonce faite le mois dernier par le président américain Donald Trump selon laquelle il pourrait travailler sur un plan de désarmement nucléaire avec la Chine et la Russie ».

Le rapport a indiqué : « Nous ne constatons toujours aucune volonté de la part de Pékin de prendre de telles mesures ou de s’engager dans des discussions approfondies sur le contrôle des armements. »

Le rapport a souligné également que « l’arsenal nucléaire chinois a atteint environ 600 ogives en 2024, ce qui représente un ralentissement relatif de la production par rapport aux années précédentes ». Il prévoit toutefois « une expansion nucléaire continue, la Chine pouvant potentiellement posséder plus de 1 000 ogives d’ici 2030 ».

En réponse, la Chine maintient son engagement envers une « stratégie d’autodéfense nucléaire » et une politique de non-recours en premier à l’arme nucléaire. Elle rejette les rapports occidentaux concernant son renforcement militaire, les qualifiant de tentatives de la discréditer et d’induire la communauté internationale en erreur.

« Le Pentagone n’a pas commenté le rapport et l’ambassade de Chine à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaires », selon Reuters.

Ce rapport paraît moins de deux mois avant l’expiration du traité New START de 2010 entre les États-Unis et la Russie, dans un contexte d’inquiétudes des experts quant à une possible course aux armements nucléaires à trois.

Le rapport a cité Darrell Kimball, directeur exécutif de l’Arms Control Association, qui déclare : « Davantage d’armes nucléaires et un manque de diplomatie ne rendront personne plus en sécurité. »

