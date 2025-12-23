Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont déclaré lundi que «leurs membres ont été attaqués aux alentours du quartier d’Achrafieh à Alep, blessant deux membres des Forces de sécurité intérieure d’Alep (FSI) ». Les FDS ont affirmé avoir déjoué ce qu’elles ont décrit comme une « tentative d’attaque menée par des factions affiliées au gouvernement syrien de Damas ».

Dans un communiqué, les FDS ont expliqué qu’« un de leurs points de contrôle conjoints avec les FSI a été attaqué près du rond-point de Shihhan, aux abords du quartier d’Achrafieh, alors que deux de leurs membres effectuaient une mission de routine ».

Le communiqué ajoute que la riposte « était proportionnée à la nature de l’attaque et s’inscrivait dans le cadre du droit à la légitime défense, tout en faisant preuve de retenue et en empêchant l’escalade des affrontements afin de protéger la sécurité des civils ».

Le communiqué affirmait également que « les Forces de sécurité intérieure d’Alep ne resteront pas inactives face à toute attaque ou provocation et prendront les mesures nécessaires pour protéger leurs membres et les zones qu’elles sécurisent ».

Les FDS ont également tenu le gouvernement de Damas pleinement responsable de ces attaques, y voyant le reflet de son incapacité à contrôler ses factions affiliées.

Par ailleurs, des sources ont rapporté que « cinq personnes blessées, dont deux membres de la Défense civile, ont été admises à l’hôpital al-Razi après avoir été touchées par des tirs de snipers des FDS près du rond-point de Shihhan ».

De son côté, l’agence de presse SANA a indiqué que « la route Gaziantep-Alep était fermée aux ronds-points de Lairamoun et de Shihhan en raison de tirs des FDS ».

L’agence a également cité la Défense civile syrienne, qui a déclaré que « deux de ses membres ont été blessés par des tirs des FDS près du quartier d’Achrafieh à Alep ».

La Défense civile syrienne a publié un communiqué indiquant que « deux de ses membres ont été blessés par des tirs directs des Forces démocratiques syriennes alors qu’ils étaient en service près du rond-point de Shihhan à Alep, lundi ».

Le communiqué a expliqué « qu’une camionnette transportant quatre membres de la Défense civile, clairement identifiée par ses insignes, a été prise pour cible alors qu’elle se rendait au bâtiment de la Direction de la gestion des urgences et des catastrophes dans la province. Deux personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital ».

Le ministère de la Gestion des urgences et des catastrophes a également souligné que « le fait de cibler les équipes de la Défense civile constitue un crime grave et une violation flagrante du droit international humanitaire, entravant les efforts de sauvetage des civils et la fourniture d’une aide humanitaire vitale ».

Des sources locales à Alep ont rapporté que « les quartiers de Sheikh Maqsoud et d’Achrafieh ont été la cible de tirs d’artillerie provenant de l’École d’artillerie du ministère syrien de la Défense, à l’ouest de la ville »’. Des sources ont indiqué « qu’un missile a été tiré depuis l’École d’armement située près du quartier d’Hamdaniya, visant des positions des Forces démocratiques syriennes (FDS) aux alentours des quartiers de Cheikh Maqsoud et d’Achrafieh ».

En revanche, l’agence de presse syrienne SANA a rapporté que « le ministère syrien de la Défense a démenti les allégations des médias affiliés aux FDS concernant une attaque des forces armées syriennes contre leurs positions dans les quartiers de Cheikh Maqsoud et d’Achrafieh à Alep ».

