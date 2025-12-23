Le gouvernement de Damas a diffusé de nouvelles cartes du pays qui n’incluent plus le plateau du Golan syrien, territoire occupé par ‘Israël’ depuis 1967.

Cette évolution a été remarquée dans le journal gouvernemental al-Thawra, ont rapporté les médias israéliens.

Dans sa 14e édition depuis la chute de Bachar Al-Assad, le quotidien a publié une carte de la Syrie qui, pour la première fois, se limite au district de Quneitra, sans représenter le reste du plateau du Golan syrien. Or, ce district correspond à une zone dans laquelle les forces d’occupation israéliennes sont entrées après l’effondrement du pouvoir d’Assad.

Selon les médias israéliens, le ministère syrien des Affaires étrangères a lui aussi utilisé cette nouvelle cartographie dans des documents officiels, confirmant qu’il ne s’agit pas d’une simple initiative isolée mais bien d’un choix assumé par le nouveau régime syrien.

سوريا بدون قانون قيصر pic.twitter.com/1g3gl93JJ6 — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) December 19, 2025



Entre-temps, la chaîne publique israélienne Kan a récemment révélé l’existence de discussions discrètes entre Tel-Aviv et Damas. Dans le cadre de ces échanges, ‘Israël’ aurait envisagé favorablement la rétrocession des régions occupées du mont Dov et des fermes libanaises de Chebaa à la Syrie, en contrepartie d’un renoncement syrien à toute revendication sur le plateau du Golan.