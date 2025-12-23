Les médias d’État syriens ont annoncé que le bilan des affrontements à Alep s’élevait désormais à 4 morts et 9 blessés.

Les forces gouvernementales et les Forces démocratiques syriennes (FDS) s’accusent mutuellement d’être responsables du déclenchement des combats et des bombardements.

La Direction de la santé d’Alep a confirmé que les victimes civiles étaient dues aux bombardements des FDS sur des quartiers résidentiels de la ville, ce que les FDS ont catégoriquement démenti.

La Direction de l’Information et de la Communication au ministère de la Défense a indiqué que l’état-major de l’armée arabe syrienne avait donné l’ordre de cesser d’attaquer les sources de tirs des FDS à Alep, après en avoir neutralisé un certain nombre, et de restreindre la zone d’affrontements loin des habitants.

La Direction de l’Information et de la Communication du ministère a déclaré à SANA : « L’armée arabe syrienne a aujourd’hui assumé ses responsabilités dans la protection du peuple et sa défense, sans manifester aucune intention de modifier les lignes de contrôle, se contentant de riposter aux sources de tirs ».

Plusieurs quartiers de la ville d’Alep ont été aujourd’hui la cible d’attaques des FDS avec des obus de mortier, des lance-roquettes et des mitrailleuses lourdes, ce qui a entraîné la mort de deux civils et la blessure de quinze autres. Les forces de sécurité intérieure ont œuvré pour évacuer les civils et assurer leur sécurité après ces attaques.

