Le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenin, a affirmé mardi que « la livraison du système de missiles Orechnik de dernière génération à la Biélorussie ne modifierait pas l’équilibre des pouvoirs en Europe », soulignant que « ces armes sont destinées à la dissuasion stratégique ».

Dans une interview télévisée, il a déclaré que « le déploiement des missiles Orechnik en Biélorussie est une réponse à toute agression potentielle contre le pays, ajoutant que l’objectif est de dissuader les adversaires ».

Il a également déclaré que « Minsk n’a aucune intention de combattre l’Occident », soulignant que « son pays ne représente aucune menace pour qui que ce soit ».

Il a ajouté : « Soyons clairs, nous n’avons pas l’intention de vous combattre (l’Occident) et nous ne sommes pas une menace pour vous. Au contraire, nous disons : dialoguons, reconstruisons au moins la relation qui existait entre nous auparavant, comme il se doit entre voisins. »

Interrogé sur le nombre de systèmes de missiles Orechnik que la Biélorussie compte déployer, Loukachenko a déclaré aux journalistes : « Dix systèmes au maximum. »

Plus tôt dans la journée, le président russe Vladimir Poutine, s’exprimant lors d’une réunion élargie du Conseil de la Défense à Moscou, a affirmé que « les missiles de croisière Burevestnik à portée illimitée et le drone sous-marin Poséidon garantiraient la parité stratégique et la sécurité de la Russie pour les décennies à venir », soulignant que « la Russie continuerait à perfectionner ces deux types d’armements ».

Source: Médias