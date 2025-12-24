Lors d’un entretien téléphonique avec le président libanais Joseph Aoun, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rejeté « la position agressive d’Israël envers le Liban », indiquant « la volonté de la Turquie de participer aux mécanismes internationaux visant à soutenir la sécurité et la stabilité du pays ».

Selon un communiqué de la présidence turque, M. Erdogan a déclaré à son homologue libanais qu’Ankara attendait de Beyrouth une position qui « protège les droits et les intérêts des Chypriotes turcs ».

Il a également indiqué « qu’Ankara continuerait d’apporter son soutien aux changements majeurs en Syrie, contribuant ainsi à la stabilité régionale ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes dans la région, alors que la Turquie cherche à renforcer son rôle d’acteur majeur sur les questions régionales et à protéger ses intérêts et ceux de ses alliés, dans un contexte de tensions sécuritaires accrues au Liban.

