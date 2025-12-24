Des colons israéliens ont attaqué une maison palestinienne dans la nuit de mardi à mercredi 24 décembre Isrdans le sud de la Cisjordanie occupée, lançant des gaz lacrymogènes à l’intérieur et blessant trois enfants de moins de quatre ans, selon la Commission de résistance au mur et aux colonies (CRMC).

La commission a déclaré mardi que cinq colons avaient pris d’assaut la maison d’un agriculteur palestinien dans la ville d’As-Samu, près d’al-Khalil, pendant la nuit, alors que la famille était à l’intérieur.

Amir Dawood, directeur de la CRMC qui documente les violences israéliennes en Cisjordanie occupée, a indiqué que les assaillants portaient des sweat-shirts à capuche noirs et étaient armés de matraques et de grenades lacrymogènes.

Les images de vidéosurveillance diffusées par la commission montrent les colons entrant discrètement dans la propriété avant de briser les fenêtres et de lancer des grenades lacrymogènes à l’intérieur de la maison.

On pouvait voir les enfants à l’intérieur avoir du mal à respirer, obligeant la famille à les emmener d’urgence à l’hôpital.

Des photos diffusées par la Commission de résistance au mur et aux colonies montrent d’importants dégâts à la propriété, notamment des vitres de voiture brisées et une porte d’entrée défoncée.

À l’intérieur, les meubles étaient renversés et du verre jonchait le sol. D’autres images montrent plusieurs moutons morts, tandis que d’autres ont la laine tachée de sang.

Dawood a déclaré que sa famille avait déjà été attaquée une fois au cours des deux derniers mois, affirmant que cette dernière agression « s’inscrit dans une série d’actes de violence systématiques et continus perpétrés par des colons contre des civils palestiniens, leurs biens et leurs moyens de subsistance, en toute impunité sous la protection de l’occupation israélienne ».

Les attaques de colons ont explosé dans les territoires occupés depuis le lancement par le régime israélien de son offensive génocidaire contre Gaza le 7 octobre 2023.

Durant la récolte des olives en octobre, les colons ont perpétré en moyenne huit attaques par jour, un record depuis que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a commencé à recenser ces incidents en 2006.

Selon la Commission de résistance au mur et aux colonies, les colons israéliens ont mené au moins 621 attaques contre des Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie pour le seul mois de novembre.

Les chiffres palestiniens montrent que depuis le 7 octobre 2023, les forces armées israéliennes et les colons ont tué au moins 1 100 Palestiniens en Cisjordanie occupée, y compris à Al-Qods-Est, en ont blessé près de 11 000 et en ont enlevé environ 21 000.

Dans un avis consultatif historique rendu en juillet 2024, la Cour internationale de Justice (CIJ) a déclaré que l’occupation par Israël du territoire palestinien était illégale et a appelé à la suppression de toutes les colonies illégales de Cisjordanie et d’Al-Qods Est.