La Belgique a annoncé rejoindre la procédure engagée par l’Afrique du Sud contre ‘Israël’ devant la Cour internationale de justice (CIJ), qui accuse l’entité sioniste de « génocide » dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué publié mardi, la plus haute juridiction des Nations unies, basée à La Haye, a confirmé que Bruxelles avait officiellement déposé une déclaration d’intervention dans cette affaire.

L’initiative belge s’inscrit dans un mouvement plus large de soutien international à la plainte sud-africaine. Plusieurs États ont déjà décidé de se joindre à la procédure, parmi lesquels le Brésil, la Colombie, l’Irlande, le Mexique, l’Espagne et la Turquie.

Ces pays entendent participer aux débats juridiques en cours devant la CIJ, qui examine la conformité des frappes militaires israéliennes contre Gaza à la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du « crime de génocide ».

L’affaire a été portée devant la Cour en décembre 2023 par Pretoria, dans le contexte de la guerre génocidaire contre Gaza. L’Afrique du Sud affirme que la guerre israélienne constitue une « violation grave du droit international » et des obligations prévues par la Convention sur le génocide, à laquelle ‘Israël’ est partie.

Rappelons que plus de 70.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, le 7 octobre 2023.