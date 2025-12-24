Une correspondante de Press TV blessée par des tirs israéliens pendant la couverture d’un raid israélien en Cisjordanie occupée – Site de la chaîne AlManar-Liban
mercredi , décembre 24 2025
Le chef d’état-major libyen tué dans l’accident de son avion en Turquie
Le ministre syrien des AE depuis Moscou : Nous souhaitons élever notre relation avec Moscou à un niveau stratégique. Nous poursuivons les efforts de reconstruction en Syrie avec une volonté nationale pure, et nous aspirons à entretenir des relations équilibrées avec tous les pays.
Sud-Liban : plusieurs raids aériens israéliens sur plusieurs régions, dont Houmine al-Fawqa –Azzat et Deir al-Zahrani (Correspondant d’al-Manar)
Général Shekarchi: Un missile iranien a percé la fenêtre du bureau du chef du renseignement israélien en juin
La Belgique rejoint la plainte de l’Afrique du Sud contre ‘Israël’ pour « génocide » devant la CIJ
Des colons israéliens gazent trois enfants palestiniens lors d’une attaque contre une maison en Cisjordanie
Yémen: accord entre Ansarullah et le gouvernement démissionnaire pour l’échange de milliers de prisonniers
Le chef d’état-major libyen tué dans le crash de son avion en Turquie
Erdogan à Aoun : Nous sommes prêts à participer aux mécanismes internationaux pour soutenir la sécurité et la stabilité du Liban
Ministre biélorusse de la Défense : Les missiles russes Orechnik sont destinés à la dissuasion stratégique
Une correspondante de Press TV blessée par des tirs israéliens pendant la couverture d’un raid israélien en Cisjordanie occupée
Depuis 1 heure
24 décembre 2025
Libye: Le chef d’état-major libyen tué dans le crash de son avion en Turquie
La Cour suprême bloque le déploiement par Trump de la Garde nationale à Chicago
Des ministres syriens discutent coopération militaire avec Poutine
