Le porte-parole des forces armées iraniennes a révélé des détails concernant la précision des missiles iraniens, affirmant qu’un missile hypersonique Fattah avait pénétré par la fenêtre du bureau d’un haut responsable du renseignement militaire israélien au cours de la guerre des Douze Jours en juin dernier.

S’exprimant lors d’une réunion à l’Université Sharif de Téhéran, le général de brigade Abolfazl Shekarchi a déclaré que le niveau de sophistication de l’armement iranien surpassait les systèmes de défense occidentaux les plus modernes et les plus coûteux.

Le général Shekarchi a abordé la question de la réputation du système THAAD de fabrication américaine, souvent présenté comme un bouclier impénétrable avec des missiles intercepteurs coûtant entre 10 et 12 millions de dollars chacun.

« Les missiles Fatah, produits à un coût bien inférieur à celui d’un missile THAAD, ont réussi à contourner les systèmes de défense les plus avancés au monde », a déclaré Shekarchi.

Il a déclaré que les frappes menées pendant la guerre n’étaient « ni aveugles ni erratiques », mais qu’elles visaient des coordonnées prédéterminées avec précision.

« L’une de ces cibles était le bureau du chef du renseignement militaire du régime sioniste. Le missile a traversé la fenêtre et a détruit le bâtiment. Ils ne peuvent tout simplement pas tolérer ce progrès. »

Démantèlement d’un vaste réseau d’espionnage

Le général Shekarchi a fait état d’une grande victoire dans la guerre du renseignement. Il a révélé que quelques mois avant la guerre des Douze Jours et pendant ce conflit, les forces de sécurité iraniennes avaient arrêté environ 2 000 personnes liées à un vaste réseau d’espionnage ennemi.

« Un vaste réseau d’espions et d’agents ennemis avait été mis en place au prix d’années d’efforts et d’immenses sommes d’argent », a expliqué Shekarchi.

« Reconstituer un tel réseau est une tâche complexe qui exigera des années de temps et d’argent », a-t-il ajouté.

Évoquant les dégâts importants subis par le régime israélien, le général Shekarchi a déclaré que l’Iran n’avait utilisé qu’une petite partie de sa puissance militaire pendant cette guerre.

« Nous disposons d’une puissance maritime considérable et d’une force terrestre importante, et une grande partie des capacités de notre marine, de nos forces terrestres et des forces populaires du Bassij n’a pas encore été déployée », a-t-il averti.

Il a par ailleurs précisé que si l’Iran a démontré la précision de ses missiles, l’essentiel de sa puissance de missiles stratégiques reste « pleinement opérationnelle et inutilisée ».

Le général Shekarchi a noté qu’après l’échec de la guerre des Douze Jours, l’ennemi a modifié sa tactique pour se tourner vers la « guerre douce » et les opérations psychologiques visant à démoraliser la population iranienne.

‘Israël’ a lancé son agression militaire contre l’Iran le 13 juin, tuant au moins 1 064 personnes et ciblant des infrastructures civiles pendant douze jours.

Après plus d’une semaine, les États-Unis ont violé le droit international en entrant en guerre et en ciblant trois sites nucléaires iraniens.

Le 24 juin, l’Iran est parvenu à mettre un terme à l’agression après avoir mené plusieurs vagues d’opérations de représailles réussies.

Source: Avec PressTV