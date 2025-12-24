Le ministre syrien des AE depuis Moscou : Nous souhaitons élever notre relation avec Moscou à un niveau stratégique. Nous poursuivons les efforts de reconstruction en Syrie avec une volonté nationale pure, et nous aspirons à entretenir des relations équilibrées avec tous les pays. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Le ministre syrien des AE depuis Moscou : Nous souhaitons élever notre relation avec Moscou à un niveau stratégique. Nous poursuivons les efforts de reconstruction en Syrie avec une volonté nationale pure, et nous aspirons à entretenir des relations équilibrées avec tous les pays.