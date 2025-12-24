« Aucune sanction ne fera taire la souveraineté des peuples européens », a réagi le commissaire européen Stéphane Séjourné, après les sanctions des États-Unis visant son prédécesseur Thierry Breton et quatre autres personnalités européennes engagées en faveur de la régulation de la tech.

« Mon prédécesseur Thierry Breton a agi pour l’intérêt général européen, fidèle au mandat donné par les électeurs en 2019. Aucune sanction ne fera taire la souveraineté des peuples européens. Solidarité totale avec lui et tous les Européens concernés », a souligné sur le réseau social X le Français, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, dans la nuit de mardi à mercredi.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n’a pas réagi pour le moment.

L’administration du président américain Donald Trump a annoncé mardi des interdictions de séjour aux États-Unis pour cinq personnalités européennes engagées pour une stricte régulation de la tech, dont le Français Thierry Breton, commissaire européen de 2019 à 2024.

Ce dernier avait été l’artisan de la législation européenne sur les services numériques (DSA), qui impose aux plateformes de la tech des régulations, comme le signalement de contenus problématiques, ce que les États-Unis considèrent comme une atteinte à la liberté d’expression.

Après la sanction américaine le visant, Thierry Breton a dénoncé un « vent de maccarthysme » aux États-Unis, en référence à la chasse aux sorcières anticommuniste menée par le sénateur américain Joseph McCarthy dans les années 1950.

« Pour rappel : 90% du Parlement européen — démocratiquement élu — et les 27 États membres (de l’UE) à l’unanimité ont voté le DSA », la législation européenne sur le numérique, a-t-il souligné. « À nos amis américains : +La censure n’est pas là où vous le pensez+ », a-t-il conclu sur X.

Source: AFP