Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a révélé qu’Israël investirait 350 milliards de shekels (110 milliards de dollars) dans le développement d’une industrie d’armement indépendante au cours des dix prochaines années.

Netanyahu a déclaré, le mercredi 24 décembre, que cet investissement s’inscrivait dans une démarche visant à « nous armer de manière indépendante et à réduire notre dépendance vis-à-vis de toute partie, même de nos alliés ».

Malgré cela, Netanyahu a indiqué qu’Israël continuerait de recevoir les approvisionnements essentiels des pays alliés, dont à leur tête les Etats-Unis.

Cette annonce intervient alors que le ministère israélien des Finances craint une nouvelle confrontation avec l’Iran, affirmant qu’elle coûterait des dizaines de milliards de shekels et réduirait « considérablement » les budgets des ministères.