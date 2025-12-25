Le Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Soudani, a affirmé le mercredi 24 décembre que « l’Irak n’a pas besoin de normalisation », soulignant que « ce terme n’a pas de place » dans le vocabulaire de son pays.

Dans un discours prononcé à l’occasion de la messe de Noël à l’église Saint-Joseph, M. al-Soudani a ajouté que « la commémoration de la naissance du Christ témoigne une fois de plus de la solidité du tissu social irakien », insistant sur le fait que « le gouvernement met tout en œuvre pour préserver et protéger les symboles de cette unité ».

Il a également expliqué que l’Irak s’efforce de consolider sa position d’endroit de stabilité, réaffirmant que son pays n’a pas besoin de « normalisation » avec l’entité sioniste.