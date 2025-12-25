La police israélienne a annoncé jeudi avoir arrêté un Israélien soupçonné d’avoir commis des « infractions à la sécurité nationale sous la direction d’agents du renseignement iranien ».

Cette annonce survient quelques jours après que l’Iran a indiqué avoir exécuté une personne condamnée pour espionnage au profit d’Israël, ennemi de la République islamique.

L’arrestation en Israël du suspect, résidant dans la ville de Rishon LeZion (centre), a eu lieu plus tôt en décembre lors d’une opération conjointe de la police israélienne et du Shin Bet, l’Agence de la sécurité intérieure.

L’homme est accusé d’avoir « pris des photos à proximité du domicile de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett », indique la police dans un communiqué.

« Dans le cadre de ses contacts avec des agents iraniens, il lui avait été demandé d’acquérir une caméra de bord afin de mener à bien cette mission », a-t-elle ajouté.

Il « a été sollicité pour effectuer diverses missions (…) Il a transmis des photos prises dans sa ville et dans d’autres lieux » moyennant paiement, a-t-elle encore dit.

Bennett, candidat affiché à la succession du Premier ministre Benjamin Netanyahu aux prochaines élections, avait indiqué le 18 décembre avoir été victime d’une cyberattaque ayant affecté son compte Telegram.

L’attaque avait été revendiquée par des pirates du site de hackers « Handala », en lien avec l’Iran selon des affirmations des médias israéliens.

En juin, une guerre de 12 jours avait opposé Israël à l’Iran après des frappes israéliennes visant des installations nucléaires iraniennes.

En juillet, les services de Netanyahu avaient indiqué que les forces de sécurité avaient ouvert « plus de 25 dossiers impliquant des Israéliens recrutés par l’Iran pour accomplir diverses missions », depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l’attaque du mouvement islamiste Hamas le 7 octobre 2023.

Trente-cinq Israéliens sont visés par « des accusations graves » en lien avec ces affaires, ajoutait-on.

Après la guerre de juin, les autorités iraniennes ont aussi annoncé de nombreuses arrestations de personnes suspectées de travailler pour les services de renseignement israéliens et les exécutions d’au moins dix d’entre elles.

Source: AFP