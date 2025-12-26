Le président libanais Joseph Aoun a affirmé que le spectre de la guerre est écarté du Liban et la situation évolue positivement.

À l’issue de sa rencontre jeudi avec le patriarche maronite, le cardinal Béchara Boutros al-Raï, il a adressé son discours au peuple libanais pour les fêtes de Noël : « J’adresse mes salutations à tous les Libanais et, si Dieu le veut, l’année prochaine nous assisterons à la naissance d’un Liban nouveau, avec un État responsable, un État d’institutions, et non un État de partis et de communautés. Le Sud est profondément meurtri, et ses habitants n’y sont pas encore retournés. Nos prisonniers sont encore dans les prisons israéliennes et les agressions se poursuivent, dont les derniers contre le sud et le Bekaa. Si Dieu le veut, avec la naissance de ce Liban nouveau, nous mettrons fin aux guerres et vivrons en paix », a rapporté l’Agence nationale d’information (ANI)

Il a ajouté : « Le président du Parlement, Nabih Berri, le Premier ministre, Nawaf Salam, et moi-même sommes déterminés à tenir les élections comme prévu, c’est une obligation constitutionnelle qui doit être respectée dans les délais impartis. »

Concernant son évaluation du processus de réforme et du monopole sur les armes, il a répondu : « Si l’on fait une comparaison avec les années précédentes, oui, quoique notre objectif est plus large, nous avons pris la bonne direction. En dix mois, nous avons comptabilisé la signature de 2 000 décrets, dont certains relèvent de notre compétence et d’autres du Parlement. Regardez les chiffres économiques, la période des fêtes et l’été dernier. Ce n’est certes pas notre objectif principal, mais la situation s’améliore et je suis optimiste, même s’il est impossible de tout accomplir en un an. »

Sur la question du monopole sur les armes, il a déclaré : « Nous allons poursuivre dans cette voie. La décision a été prise et nous allons de l’avant », précisant que la mise en œuvre dépendra des circonstances.

Concernant les travaux du Comité du Mécanisme et les propos israéliens évoquant une reprise des hostilités après le Nouvel An, il a expliqué : « Nos efforts diplomatiques pour conjurer le spectre de la guerre se poursuivent. Je peux affirmer que ce spectre s’est éloigné. Dans les négociations, chaque partie renforce ses exigences, mais je suis optimiste et je pense que les choses évoluent vers une issue positive. »

Dans des déclarations précédentes, le président libanais avait assuré que le Liban a opté pour la voie des négociations avec « Israël », et ce après avoir nommé un ancien ambassadeur à la tête de la délégation libanaise, et ce afin d’éviter une nouvelle escalade de la violence, et parce que le Liban est convaincu que la guerre ne peut aboutir à des résultats positifs et que seule la négociation peut instaurer un climat propice à la stabilité et à la sécurité.

Source: Agence