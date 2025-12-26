L’Irak a ouvert un bureau permanent à Beyrouth afin de superviser la mise en œuvre de sa contribution aux projets de reconstruction du Liban et de remédier aux dommages causés par l’agression israélienne, qui a ciblé les infrastructures, les bâtiments civils, les établissements de santé et d’éducation dans de vastes régions du pays.

L’agence de presse officielle irakienne (INA) a rapporté que le bureau spécial a été inauguré mercredi à l’ambassade d’Irak à Beyrouth.

L’agence a cité un responsable du ministère irakien des Affaires étrangères, qui a déclaré que « ce nouveau bureau sera chargé du suivi technique et administratif des projets financés par l’Irak, dans le but d’accélérer leur achèvement et leur mise en œuvre ».

Lors de sa rencontre au palais de Baabda avec l’envoyé spécial du Premier ministre irakien, Mohammed Chia al-Soudani et sa délégation, le président libanais Joseph Aoun a souligné la solidité des relations libano-irakiennes, notant les nombreux points communs qui unissent les peuples libanais et irakien. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien que l’Irak apporte depuis de nombreuses années au Liban et au peuple libanais, et qu’il continue d’apporter. Aoun a considéré l’initiative annoncée par le Premier ministre irakien lors du Sommet arabe de Bagdad en mai dernier, allouant 20 millions de dollars à la reconstruction du Liban, comme un point de départ pour l’aide arabe et internationale visant à reconstruire ce qui a été détruit par les attaques israéliennes successives contre le Liban. Il a souligné que le retour des Libanais du Sud dans leurs localités et villages est une priorité pour le Liban, afin de préserver leur dignité et de mettre fin à leurs souffrances.

L’Irak avait précédemment annoncé un ensemble de mesures d’aide financière et humanitaire destinées au Liban afin d’atténuer les effets de l’agression israélienne et de reconstruire les secteurs endommagés.

En octobre/novembre 2024, le Conseil des ministres irakien avait décidé de prélever 1 % du salaire des fonctionnaires des institutions publiques à titre de don volontaire, à verser sur des comptes destinés à soutenir le Liban et Gaza. Cette mesure s’ajoutait à la collecte de dons de nourriture et de fournitures médicales, également destinés à l’aide humanitaire.

En janvier dernier, le Premier ministre Mohammed Chia al-Soudani a également annoncé des dons financiers du gouvernement au Liban lors d’une rencontre avec le président libanais à Bagdad.

Source: Agence