La chaîne israélienne Kan TV a révélé jeudi que « le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a nommé, ces derniers mois, de nouveaux porte-parole qui ont commencé à travailler à la résidence du Premier ministre sans avoir obtenu les habilitations de sécurité requises pour ces fonctions ».

Kan TV a indiqué que « la gravité de la situation a entraîné la mise en œuvre de mesures exceptionnelles, notamment l’affectation d’un garde du corps quasi permanent à chacun de ces employés, les accompagnant dans le bureau de Netanyahu et sa résidence à alQods occupée ».

Le reportage précise que « les gardes les surveillaient de près, même lorsqu’ils travaillaient sur ordinateur, par crainte de toute activité non autorisée, y compris d’éventuelles fuites d’informations ».

Cette escorte s’étendait à leurs déplacements dans les couloirs et, selon le reportage, « jusqu’aux toilettes ».

La chaîne israélienne a ajouté que « les habilitations de sécurité de ces employés ont été accordées rétroactivement, plusieurs mois après leur prise de fonction, suite à des procédures de vérification de sécurité ».

Kan a noté que « ces procédures ont été menées, au moins dans un cas, avec l’approbation du porte-parole politique de Netanyahu, Zeev Agmon, qui a également publié une déclaration officielle concernant l’une des porte-parole nommées ».

Il a été souligné « qu’Agmon a récemment été nommé porte-parole du Premier ministre et qu’il devrait, sauf imprévu, être prochainement nommé chef de cabinet, succédant ainsi à Tzachi Braverman ».

Par ailleurs, la chaîne israélienne Channel 12 a rapporté jeudi « l’arrestation d’un colon israélien accusé d’espionnage au profit de l’Iran ». Il a photographié la maison de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett et travaillait comme agent d’entretien au bureau du chef d’état-major de Tsahal, au quartier général militaire de Kirya à Tel Aviv.

Source: Médias