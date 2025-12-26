Nouvelle agression ennemie israélienne contre le Liban : des avions de combat israéliens ont mené vendredi une série de frappes aériennes visant des zones de la vallée de la Bekaa, dans l’est du Liban, et d’autres dans le sud du pays.

Ces frappes ont provoqué de puissantes explosions et d’épais panaches de fumée s’élevant de plusieurs sites ciblés.

Le correspondant d’al-Manar à l’est du Liban a rapporté que les frappes israéliennes ont touché les monts Zighrine, dans les hauteurs d’Hermel, dans la vallée de la Bekaa. Il a également noté que les avions de combat israéliens ont volé à très basse altitude au-dessus de la région de Baalbek et du nord de la vallée de la Bekaa.

Dans le Sud-Liban, less raids ont ciblé la région de Basaliya – la périphérie de la localité de Jbaa dans le district de Jezzine, dans la région d’Iqlim al-Touffah, ainsi que la périphérie de la localité de Kfar Melki.

L’agence nationale d’information libanaise ANI a rapporté « une série de frappes aériennes » dans des régions montagneuses du sud à Nabatiyé et Jezzine.

L’armée d’occupation israélienne a annoncé avoir bombardé plusieurs sites du Hezbollah dont « un centre d’entraînement et des entrepôts d’armes ».

« Un certain nombre d’entrepôts d’armes et d’infrastructures terroristes ont été frappés, ils étaient utilisés par le Hezbollah pour préparer des attaques terroristes contre l’Etat d’Israël », a indiqué l’armée ennemie dans un communiqué.

Figure parmi les cibles un centre d’entraînement qui servait à la force al-Radwan, unité d’élite de la Résistance islamique, d’après elle.

Malgré l’entre en vigueur d’un cessez-le-feu depuis novembre 2024, l’armée israélienne continue de mener régulièrement des frappes sur le territoire libanais, disant viser le Hezbollah.

Jeudi, les autorités libanaises ont fait état de frappes israéliennes qui ont tué trois personnes.

Plus de 340 personnes ont été tuées par des bombardements israéliens au Liban depuis le cessez-le-feu, selon un bilan de l’AFP basé sur les chiffres du ministère libanais de la Santé.

