Un résistant Palestinien venu de la Cisjordanie occupée dont le processus d’annexion par Israël est en cours, a mené une double opération de résistance dans deux endroits à Bissane, au nord de la Palestine occupée.

Vendredi, au volant de son véhicule, il a renversé un colon israélien de 68 ans à Beit Shean, selon la police de l’occupation dans un communiqué. Dans un deuxième temps, il s’est rendu à Ein Harod où il a poignardé une femme colon. Les deux victimes ont succombé à leurs blessures, a annoncé le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge.

Les secours de l’occupation font également état de deux « blessés légers », dont un adolescent de 16 ans « heurté par un véhicule ».

A la suite de l’intervention d’un passant, l’auteur de l’opération a été blessé par balles à Afula, puis transporté dans un hôpital, précise la police de l’occupation.

L’armée israélienne a de son côté indiqué que l’auteur de l’opération se trouvait illégalement en « Israël », où « il s’était infiltré il y a plusieurs jours ».

Il est venu du village Qabatiya, situé près de Jénine dont les habitants palestiniens ont été expulsés depuis le lancement de l’offensive israélienne dans le nord de la Cisjordanie. Le ministre israélien de la Défense y a ordonné à l’armée une offensive.

Opération saluée par les factions de résistance

Les mouvements de résistance palestinienne ont salué la double opération d’Afula.

« Elle témoigne de la colère populaire accumulée face aux crimes et massacres quotidiens perpétrés par l’occupation », a déclaré le Hamas, mettant en garde l’occupation israélienne contre les conséquences de la poursuite de sa politique agressive, soulignant que « ses crimes ne lui apporteront pas la sécurité ».

Par ailleurs, il a appelé le peuple palestinien à renforcer son unité face à l’occupation, exigeant que « la communauté internationale assume ses responsabilités et rompe son silence ».

De son côté, le mouvement du Jihad islamique a déclaré que « les opérations héroïques sont une réponse à la politique de criminalité continue contre les fils du peuple palestinien ».

Riposte palestinienne au processus d’annexion

En riposte au processus d’annexion de la Cisjordanie occupée, entrepris par l’entité sioniste depuis l’avènement du nouveau gouvernement de Netanyahu fin 2022, des Palestiniens ont réalisé de nombreuses opérations en dehors de la Cisjordanie. Tuant au moins 38 personnes, dont deux étrangers, selon un décompte de l’AFP.

Alors que les attaques israéliennes meurtrières menées par les colons ou les soldats de l’occupation se sont intensifiées en Cisjordanie. Tuant au moins 1000 Palestiniens.

Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 44 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.

Crimes israéliens

Il y a près d’une semaine, l’armée israélienne avait tué un adolescent palestinien de 16 ans par à Qabatiya, l’accusant d’avoir jeté « une brique » sur des soldats. L’institution militaire a ouvert une enquête sur les circonstances de cette mort: une vidéo de surveillance montrant le jeune croiser la route de l’armée sans rien lancer.

Jeudi, l’armée d’occupation israélienne a rapporté deux faits distincts impliquant un soldat réserviste, qui a d’abord fait usage de son arme avant de percuter, avec son quad – une moto à quatre roues -, un Palestinien en train de prier au bord d’une route.

Tard mercredi soir, un bébé palestinien de huit mois a été blessé dans une attaque de colons israéliens qui ont jeté des pierres sur sa maison dans la localité de Saïr. Les forces israéliennes ont annoncé l’arrestation de cinq colons israéliens pour leur implication présumée.

Hormis Jérusalem-Est, plus de 500.000 Israéliens vivent en Cisjordanie, dans des colonies que l’ONU jugées illégales au regard du droit international, au milieu de quelque trois millions de Palestiniens.

Source: Avec AFP