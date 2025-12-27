Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdel-Malik Al-Houthi, a déclaré que « l’ennemi israélien, avec le soutien des États-Unis, se prépare à une nouvelle escalade et à de nouveaux conflits, et menace de le faire ».

Dans un discours prononcé ce vendredi, il a expliqué que « les prochains affrontements avec l’ennemi israélien sont inévitables et il n’y a aucun doute là-dessus. La Oumma doit rester vigilante ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que « cette Oumma possède encore quelque chose que les ennemis redoutent et qu’ils tentent d’éliminer », notant que « les ennemis ressentent une grande anxiété lorsqu’ils constatent des avancées concrètes au sein de la Oumma, telles qu’illustrées par le peuple ».

Concernant les mouvements de résistance armés dans la région, sayyed Al-Houthi a déclaré que « parler de désarmement vise à priver tout groupe au sein de cette Oumma des moyens de s’opposer à toute agression, domination ou tyrannie israélienne ou américaine ».

Concernant la Syrie, sayyed al-Houthi a affirmé que « le modèle syrien, quant aux groupes qui contrôlent le pays, démontre clairement qu’ils ne s’opposent pas à Israël et recherchent une normalisation des relations avec l’ennemi israélien ».

Au sujet du Venezuela, sayyed al-Houthi a déclaré : « Les Américains pillent continuellement un tiers de la production pétrolière vénézuélienne et ne s’en contentent pas. Ils cherchent également à contrôler totalement ses plus importantes réserves de pétrole. »

Il a souligné que « les Américains utilisent le prétexte de la lutte contre la drogue au Venezuela pour justifier leur tentative de prise de contrôle ».

Sayyed al-Houthi a ajouté : « Les Américains se livrent à la piraterie, au banditisme, à l’espionnage et au pillage flagrant, cherchant à contrôler la richesse pétrolière du Venezuela. »

Sayyed al-Houthi a affirmé que « le projet du Grand Israël vise à soumettre les peuples de la région à l’ennemi le plus odieux et le plus vicieux, et c’est une catastrophe pour la nation que de l’accepter ».

Il a noté que « l’ennemi israélien, avec le soutien des États-Unis et de l’Occident, poursuit ses crimes en Palestine et au Liban, ainsi que ses violations contre la Syrie».

Sayyed al-Houthi a déclaré que « les assassinats perpétrés par les sionistes en Palestine sont quotidiens, tout comme les enlèvements et les détentions. L’ennemi israélien continue de profaner quotidiennement la mosquée Al-Aqsa, l’un des lieux les plus sacrés pour les musulmans ».

Il a qualifié « la tentative de Ben Ghafir d’entourer les centres de détention et les prisons de bassins de crocodiles est un acte d’une extrême criminalité », « et de tyrannie».

Sayyed al-Houthi a affirmé que « l’ennemi israélien cherche à s’emparer des ressources, même de l’eau, comme il l’a fait avec la Jordanie. Il usurpe l’eau de la Jordanie et contrôle ensuite sa vente au peuple jordanien ».

Sayyed al-Houthi a poursuivi en déclarant que « l’ennemi israélien ne respecte jamais ses obligations au titre de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, pas même en ce qui concerne le droit humanitaire à l’acheminement de nourriture et de médicaments à Gaza ».

Il a indiqué qu’« il existe une tendance à la normalisation de la situation à Gaza et à l’acceptation par toute la région de relations avec Israël ».

Source: Médias