Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a fermement condamné vendredi « la reconnaissance par Israël du Somaliland comme État indépendant ». Il a réaffirmé « le rejet total de cette décision par la Ligue » et l’a qualifiée de « violation flagrante du droit international et d’atteinte manifeste au principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États », selon un communiqué officiel.

Aboul Gheit a expliqué que « cette mesure, prise par une puissance occupante qui bafoue le droit international, constitue une atteinte à la souveraineté d’un État arabe et africain et vise à déstabiliser la région en collaboration avec des pays tiers, en dehors du cadre juridique régissant la reconnaissance des États ».

Le porte-parole du Secrétaire général, Jamal Rushdi, a souligné que « le Conseil de la Ligue arabe, tant au sommet qu’au niveau ministériel, considère le Somaliland comme partie intégrante de la République fédérale de Somalie, internationalement reconnue et souveraine », avertissant que « toute reconnaissance unilatérale constitue une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de la Somalie et un précédent dangereux qui menace la sécurité et la stabilité régionales et internationales ».

Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères d’Égypte, de Somalie, de Turquie et de Djibouti ont condamné la reconnaissance par « Israël » du Somaliland comme État indépendant, affirmant « leur rejet catégorique de cette initiative », qu’ils qualifient de « violation flagrante de l’intégrité territoriale de la Somalie et de menace directe pour la stabilité dans la Corne de l’Afrique ».

Les ministres ont réaffirmé « leur plein soutien à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Somalie » et ont rejeté « toute action unilatérale susceptible de porter atteinte à la souveraineté somalienne ou de saper les fondements de la stabilité ». Ils ont réitéré « leur soutien aux institutions légitimes de l’État somalien et ont rejeté toute tentative d’imposer des entités parallèles qui contredisent l’unité de l’État ».

En réponse, un communiqué publié par le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué : « Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le président de la République du Somaliland ont signé une déclaration conjointe et réciproque, dans l’esprit des accords d’Abraham, qui avaient été signés à l’initiative du président américain Donald Trump. »

Source: Médias