Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi : « Certains Occidentaux conseillent à l’Ukraine d’accepter des conditions équitables pour mettre fin au conflit, mais le régime de Kiev ne semble pas pressé de le résoudre pacifiquement. »

Lors d’une réunion dans un centre de commandement du Groupe des forces conjointes, M. Poutine a ajouté: « Si Kiev refuse un règlement pacifique, la Russie réglera tous les problèmes par la force. »

Poutine a souligné que « les opérations militaires ont débuté après le coup d’État en Ukraine », insistant sur le fait que « Moscou a appelé Kiev à reconnaître aux habitants du Donbass leur droit légitime à l’autodétermination, mais cette dernière a choisi la guerre. »

Il a poursuivi : « La Russie s’efforce de mettre fin à la guerre déclenchée par les autorités de Kiev, et aucune opération militaire n’aurait eu lieu si ces dernières avaient écouté la Russie. »

Il a fait remarquer que « l’intérêt de la Russie pour le retrait des forces ukrainiennes des territoires occupés diminue jusqu’à devenir nul, compte tenu de l’avancée rapide de l’armée russe ».

Le président russe a également affirmé que « ses forces progressaient bien sur le front », notant que « les forces russes accentuaient la pression sur les forces ukrainiennes dans toutes les directions ».

Il a souligné que « la prise des villes de Dmitrov et de Gulyabole était le fruit d’un travail acharné et d’un entraînement rigoureux des troupes russes, et que la libération de Gulyabole ouvrait des perspectives prometteuses pour une offensive dans la région de Zaporijia ».

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a affirmé vendredi que « fixer des échéances artificielles ne contribuerait pas à parvenir à un accord sur l’Ukraine ».

Riabkov a indiqué que « le scénario d’un effondrement de l’Ukraine n’était pas une simple spéculation, mais que sa faisabilité restait une question ouverte ».

Source: Médias