Cheikh Ghazal Ghazal, chef du Conseil islamique suprême alaouite de Syrie et de la diaspora, a annoncé dans un communiqué : « Notre rendez-vous est demain, dimanche, de midi à 17 heures. Ce sera une manifestation pacifique qui remplira les places publiques. » Il a appelé toutes les personnes libres des autres communautés à « se joindre à nous et à soutenir nos revendications ».

Cheikh Ghazal a souligné : « Nous ne voulons pas une guerre civile, mais un fédéralisme politique », considérant que « ce qui se passe n’est pas un conflit entre factions opposées ; il s’agit de massacres à visée identitaire visant à briser la volonté et à imposer la soumission par la force ».

Cheikh Ghazal a affirmé : « Le silence face à ces crimes ne peut qu’engendrer davantage de morts et d’effondrement. La poursuite de cette situation sans la mise en œuvre de solutions rapides et radicales et sans l’imposition d’une protection internationale ne fera qu’aggraver la destruction qu’ils recherchent. »

Cheikh Ghazal avait auparavant mis en garde, dans une déclaration, contre des combats imminents, tenant Damas pour responsable des violations commises contre les Alaouites. Cette mise en garde faisait suite à l’attentat à la bombe qui avait visé des fidèles à la mosquée de l’Imam Ali ben Abi Taleb(P) à Homs.

