‘Israël’, la Grèce et Chypre ont signé un « plan d’action » militaire trilatéral pour 2026 visant à « renforcer leur coopération face à la Turquie et à soutenir la stabilité en Méditerranée orientale », c’est ce qu’ont rapporté les médias israéliens.

« L’accord prévoit des exercices conjoints, des groupes de travail spécialisés et une coordination stratégique entre les forces armées », a-t-on ajouté de mêmes sources.

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a décrit l’accord comme « une nouvelle étape dans le renforcement de la stabilité et de la sécurité dans la région et le soutien aux alliances démocratiques en Méditerranée orientale ».

Les médias israéliens soulignent que cette initiative fait suite à un « sommet spécial » réunissant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président chypriote Nikos Christodoulides à l’Est d’Al-Qods occupée le 22 décembre.