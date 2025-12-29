Le député du Hezbollah Ali Fayyad a déclaré que « la phase actuelle exige patience et sagesse, mais aussi fermeté et courage, car les dangers qui menacent le Liban, l’ampleur des attaques et les projets des Israéliens et des Américains sont immenses et périlleux. »

Selon lui l’objectif de ces attaques est de désarmer la résistance et l’enjeu dépasse la simple question des armes.

« Il s’inscrit dans une trajectoire politique, sécuritaire et économique qui conduira le pays à une situation différente, altérera son identité politique, perturbera ses équilibres internes, le soumettra à une tutelle étrangère, usurpera sa souveraineté sécuritaire et l’intégrera à un réseau d’intérêts économiques régionaux régis par une coopération avec l’ennemi dans les secteurs du gaz et du pétrole », a-t-il expliqué, lors d’une cérémonie commémorative organisée à Majdal Selem au sud du Liban, pour honorer le martyr, le bienheureux, qui a donné sa vie pour le Liban et son peuple, le moudjahid Mohammad Ibrahim Alaeddin.

Le député Fayyad a ajouté : « Malheureusement, nous reproduisons les erreurs du passé, plongeant le pays dans le chaos, l’instabilité et de graves complications. Ces actions méconnaissent la nature unique et fragile de la structure libanaise, qui exige, pour sa protection, de prendre ses distances avec ces positions extrémistes incompatibles avec cette structure et fondamentalement contraires aux intérêts du pays. »

Le député Fayyad a poursuivi : « À l’inverse, le Hezbollah appelle à une approche plus modérée, réaliste et responsable, fondée sur le respect de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, la déclaration de cessez-le-feu, la priorité donnée au retrait israélien et à la cessation des hostilités, le lancement du processus de reconstruction, la libération des prisonniers, puis l’engagement sur la voie du redressement économique et social et des réformes politiques. Cela implique de discuter d’une stratégie de défense qui tienne compte de la situation spécifique du Liban et de ses besoins réalistes et réalisables pour protéger son territoire et sa souveraineté et assurer sa propre défense. Nous soulignons que le prolongement politique et économique naturel du Liban s’inscrit dans cet environnement arabo-islamique régional, avec lequel nous devons œuvrer pour rétablir les relations du Liban et les renforcer autant que possible, dans le respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. »

Le député Fayyad a conclu : « Il est essentiel de rappeler que le Hezbollah est le parti politique le plus important et le plus populaire du Liban, et que son poids et son rôle sont incontournables. Les principes constitutionnels et démocratiques exigent une entente avec lui. C’est pourquoi nous estimons que le Liban se trouve à la croisée des chemins, et nous appelons chacun à coopérer afin de préserver la souveraineté, d’amorcer le processus de redressement, de garantir la stabilité et de construire l’État. »

Source: Al-Manar