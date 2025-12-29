Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche militaire du mouvement de résistance islamique palestinien Hamas a rendu hommage à ses commandants martyrs, à leur tête leur chef Mohammad al-Sinwar.

Dans une déclaration enregistrée, leur nouveau porte-parole militaire également au patronyme Abou Oubaïda, a dit : « C’est avec une immense fierté et un profond honneur que nous annonçons le martyre du grand chef, le moudjahid martyr Mohammad Sinwar (Abou Ibrahim), le chef d’état-major des Brigades Ezzeddine al-Qassam, digne successeur d’un digne prédécesseur, homme d’une intelligence exceptionnelle, qui a guidé les Brigades Qassam à travers une période extrêmement difficile, suivant les traces du grand martyr de la nation, Abou Khalid Deif.»

Il a ajouté : « Nous annonçons également le martyre du grand chef Mohammad Chabana, alias Abou Anas, le commandant de la Brigade de Rafah, tombé en martyr avec le commandant Yahya Sinwar Abu Ibrahim » et plusieurs de leurs camarades commandants et moudjahidines, ainsi que celle du grand chef Hakam Al-Issa, Abou Omar ».

Abou Obeïda a souligné le rôle déterminant de ce dernier « à la tête de diverses unités, notamment le Département de la formation, l’Autorité des instituts et collèges militaires et le Département des armes de combat ».

Les Qassam ont également rendu hommage au martyr « cheikh Raed Saad, alias Abou Maaz qui était le commandant du Département de la production et ancien commandant du Département des opérations. »

Il a poursuivi en rendant hommage à son prédécesseur, Abou Obeida : « Alors que nous nous tenons devant vous à cette place, nous ne pouvons que nous arrêter avec révérence et respect devant le détenteur de cette place, qui s’est toujours présenté à vous avec sa voix forte, ses paroles sincères et ses bonnes nouvelles tant attendues, celui qui portait le masque et que des millions de personnes aimaient, dont elles attendaient avec impatience l’apparition, en qui elles voyaient une source d’inspiration, avec son keffieh rouge, et une icône pour tous les peuples libres du monde, le grand chef martyr, le porte-parole des Brigades Qassam, Abou Oubaïda ».

Il a aussi salué « le grand leader, Houzaifa Samir Abdullah Al-Kahlout, (alias Abou Ibrahim) ».

« Il est décédé après avoir passé deux décennies à provoquer les ennemis et à réjouir le cœur des croyants. Il a s’en est allé à la rencontre de Dieu dans les meilleures circonstances. Quel signe plus révélateur de sa sincérité envers Dieu que la reconnaissance de son nom dans les mondes et son acceptation sur terre ? Il s’est éteint après avoir dirigé avec brio le système médiatique des Qassam, et lui et ses frères ont réalisé un travail remarquable, relatant au monde entier, aux amis comme aux ennemis, les événements du Déluge d’Al-Aqsa dans toute leur splendeur, ainsi que l’héroïsme des moudjahidines de Gaza. »

Selon le porte-parole militaire des Qassam « le 7 octobre a été une explosion retentissante contre l’injustice, l’oppression, le siège et toutes les formes d’agression contre notre mosquée Al-Aqsa et notre peuple, lesquelles ont violé toutes les lignes rouges, ignoré toutes les demandes et tous les avertissements, et bafoué toutes les chartes et tous les accords ».

« Notre peuple se défendra et ne déposera pas les armes tant que l’occupation persistera. Il ne se rendra pas, même s’il doit se battre jusqu’au bout. Les habitants de Rafah et ses hommes courageux et héroïques, qui ont choisi le martyre plutôt que la reddition, en sont le meilleur témoin et la preuve la plus tangible », a-t-il conclu.