Un conseiller de haut rang du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a fermement condamné les nouvelles menaces de frappe militaire proférées par les États-Unis contre le pays, promettant une riposte écrasante à toute agression.

L’amiral Ali Shamkhani a déclaré lundi sur les réseaux sociaux que, conformément à la doctrine de défense iranienne, les réponses aux menaces sont planifiées avant même que celles-ci ne se réalisent.

« La capacité balistique et de défense de l’Iran ne peut être contenue et ne nécessite aucune autorisation », a écrit sur X Ali Shamkhani.

M.Shamkhani a ensuite averti que toute agression contre le pays serait immédiatement suivie d’une réponse très sévère.

Under Iran’s defense doctrine, responses are set before threats materialize. Iran’s ‌#Missile_Capability⁩ and defense are not containable or permission-based. Any aggression will face an immediate ‌#Harsh_Response⁩ beyond its planners’ imagination. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) December 29, 2025

Trump : les USA soutiendront des frappes israéliennes contre l’Iran

Ces propos interviennent après que le président américain Donald Trump a affirmé qu’il soutiendrait une attaque israélienne contre l’Iran si Téhéran poursuivait ses programmes de missiles balistiques et nucléaires.

Trump s’adressait à la presse avant sa rencontre avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. « J’entends dire que l’Iran tente de se renforcer à nouveau, et si tel est le cas, nous devrons l’anéantir », a déclaré Trump aux journalistes.

« Nous allons les anéantir. Nous allons les réduire en miettes. Mais espérons que cela n’arrivera pas. » « Si nous n’avions pas vaincu l’Iran, il n’y aurait pas eu de paix au Moyen-Orient », a affirmé Trump.

En juin dernier, Donald Trump a apporté son soutien direct à l’agression israélienne contre l’Iran, alors même que Téhéran menait des négociations avec Washington sur son programme nucléaire pacifique.

Les États-Unis ont également mené des frappes illégales contre des sites nucléaires iraniens, protégés par l’Accord des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Parallèlement, le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a déclaré lundi, dans un communiqué, que les ennemis cherchent à semer la discorde au sein de la société iranienne par la guerre cognitive, des opérations psychologiques, la désinformation, la manipulation de la peur et l’incitation à la capitulation.

Le CGRI a qualifié la guerre d’agression israélo-américaine en juin contre l’Iran d’exemple frappant de menace hybride, aux dimensions sécuritaires, psychologiques et économiques bien plus vastes qu’une simple confrontation militaire.

Le CGRI a mis en garde contre toute tentative de saper la confiance du public, soulignant qu’une telle action s’inscrit dans les objectifs des puissances mondiales arrogantes, menées par les États-Unis et ‘Israël’.

Le CGRI a averti ses ennemis de toute erreur de calcul, insistant sur sa ferme volonté de défendre l’indépendance, la sécurité, la dignité et l’autorité de l’Iran contre tout acte de sédition, de guerre cognitive, de menace à la sécurité et d’agression territoriale.

Source: Avec PressTV