Le président américain Donald Trump a de nouveau reçu, le lundi 29 décembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, cette fois en Floride.

« Nous avons environ cinq sujets majeurs à aborder, et Gaza sera l’un d’entre eux », a déclaré Donald Trump, en répétant qu’il devait « y avoir un désarmement du Hamas ».

Quelques heures plus tôt, le mouvement de résistance palestinien a toutefois réaffirmé qu’il « ne renoncera pas » aux armes « tant que l’occupation perdurera ».

« Nous n’avons jamais eu d’ami comme le président Trump à la Maison Blanche », a pour sa part apprécié Benjamin Netanyahu.

Les deux alliés ont également évoqué l’Iran, ennemi d’Israël, Trump accueillant Netanyahu sur les marches de sa résidence Mar-a-Lago et menaçant Téhéran de « détruire » ses installations nucléaires s’il venait à les reconstruire.

Cinquième rencontre

Cette rencontre entre les deux hommes est la cinquième aux Etats-Unis depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump il y a près d’un an.

Elle intervient au moment où Washington et des médiateurs régionaux souhaitent accélérer la cadence pour lancer la deuxième phase du fragile cessez-le-feu en vigueur depuis octobre entre ‘Israël’ et le Hamas dans la bande de Gaza. La fragile trêve à Gaza a mis fin en octobre à deux années de guerre génocidaire israélienne ayant couté la vie à plus de 70.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Menaces contre l’Iran

Concernant l’Iran, des responsables israéliens font part ces derniers mois d’inquiétudes quant au risque que Téhéran reconstruise son arsenal balistique.

Donald Trump a déclaré lundi penser que l’Iran voulait conclure un accord mais a prévenu qu’il s’exposerait « vite » à de nouvelles frappes américaines s’il essayait de relancer son programme nucléaire.

Téhéran a dénoncé un climat de pressions « psychologiques » et a menacé ‘Israël’ de « conséquences plus sévères » en cas de nouvelle agression.

Donald Trump a par ailleurs espéré que Benjamin Netanyahu pourrait « s’entendre » avec le nouveau président syrien et ancien takfiriste, Ahmad al-Charaa.

F-15 à ‘Israël’

Entre-temps, le Pentagone a annoncé, lundi soir, avoir attribué à Boeing un contrat massif de 8,6 milliards de dollars pour la fourniture d’avions de chasse F-15 à ‘Israël’.

Selon le communiqué du ministère américain de la guerre, « ce contrat signé avec l’avionneur Boeing porte sur l’acquisition d’appareils de dernière génération : le modèle israélien désigné F-15IA, basé sur le F-15EX américain. Ces nouveaux chasseurs sont destinés à remplacer progressivement les appareils vieillissants et à accroître les capacités de l’armée de l’air israélienne ».

Cette annonce officielle intervient après de longues négociations et des autorisations au Congrès et au sein de l’administration américaine. Selon les estimations, la livraison des premiers appareils de cette nouvelle série devrait débuter dans quelques années.