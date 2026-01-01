Le bureau des relations publiques du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) dans le sud-est de l’Iran a annoncé, ce mercredi 31 décembre, le démantèlement d’une cellule terroriste dans la ville de Saravan, située dans la province du Sistan-et-Baloutchistan.

Dans un communiqué, le CGRI a indiqué que les premières investigations ont révélé que la cellule projetait de perpétrer des assassinats contre les forces de sécurité dans la région de Saravan, sur ordre de groupes terroristes et hostiles.

En novembre 2025, une cellule terroriste avait déjà été démantelée et ses membres arrêtés au Sistan-et-Baloutchistan.

Deux ceintures explosives avaient été saisies lors des exercices « Martyrs de la sécurité ».

La province du Sistan-et-Baloutchistan, frontalière du Pakistan et de l’Afghanistan, est considérée comme l’une des régions les plus sensibles d’Iran en matière de sécurité, en raison de l’activité de groupes séparatistes et extrémistes tels que Jaish al-Adl. Cette province est régulièrement la cible d’attaques terroristes.