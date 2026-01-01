Gaza: L’UE avertit Israel qu’une suspension d’ONG à Gaza empêcherait l’acheminement d’aide vitale – Site de la chaîne AlManar-Liban
عربي
En
Es
Leb. Communication Grp
Al Manar TV
À propos
Contact
Archives
jeudi , janvier 1 2026
Menu
Moyen-Orient
Monde arabe
Monde islamique
Asie et Afrique
Amérique et Europe
Services
Accueil
Articles
Hezbollah
Fréquences d'al-Manar TV
En direct
Le Pentagone a perdu la trace de 6 milliards de dollars d’armes envoyées à « Israël »
Somaliland : Les USA défendent la position d’Israël au CS de l’ONU
Yémen : Ryad dénonce des actes « dangereux » des Emirats arabes unis
Bande de Gaza : 37 organisations humanitaires sont concernées par une interdiction d’accès à Gaza qui doit entrer en vigueur jeudi. Ces ONG refusent de se soumettre à cette obligation.
Le Mossad israélien dit soutenir « sur le terrain » les manifestants en Iran
Iran: Les Gardiens de la révolution démantèlent une cellule terroriste à Saravan
Liban: Incursion israélienne au nord de Houla et démolition d’une maison près de Markaba
Cisjordanie: ‘Israël’ tue un jeune palestinien. Série d’arrestations dans plusieurs régions
Yémen: Une nouvelle crise éclate au grand jour entre Ryad et Abou Dhabi. Des officiers émiratis brûlent des dossiers avant de quitter Hadramaout
Araghchi: Le général Soleimani, l’architecte de l’Axe de la Résistance dans la région
Gaza: L’UE avertit Israel qu’une suspension d’ONG à Gaza empêcherait l’acheminement d’aide vitale
Depuis 12 heures
31 décembre 2025
Bref
Commentaires
Articles liés
Turquie : 125 membres présumés de Daech interpellés lors d’opérations à travers le pays
Gaza: ‘Israël’ va interdire 37 organisations humanitaires opérant à Gaza à partir du 1er janvier 2026
Les États-Unis porteront l’entière responsabilité des conséquences d’une nouvelle agression contre l’Iran (Araghchi)
X
Urgent
Brésil
Canada
France
GB
Russie
Afrique du sud
Chine
Congo
Côte d’Ivoire
Deux Corées
Inde
Japon
Irak
Ligue arabe
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie
Arabie saoudite
Bahreïn
EAU
Koweit
Oman
Qatar
Afghanistan
Bengladesh
Iran
Kirghizstan
Mali
Nigéria
Pakistan
Egypte
Entité sioniste
Jordanie
Liban
Palestine
Secrétaire général du Hezbollah
Sénégal
Syrie
Tunisie
Turquie
UE
Ukraine
USA
Venezuela
Vietnam
Yémen
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
plus...
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
plus...