Le Mossad israélien a invité, ce mercredi 31 décembre, les protestataires iraniens à intensifier leur mobilisation sociale, affirmant être présent avec eux « sur le terrain ».

« Sortez ensemble dans les rues. L’heure est venue. Nous sommes avec vous », ont déclaré les services secrets extérieurs d’Israël sur leur compte X, s’adressant en langue farsie aux manifestants iraniens.

« Pas seulement de loin ou par les mots. Nous sommes aussi avec vous sur le terrain », ajoutait le message repris en hébreu par la radio de l’armée d’occupation mercredi.

La justice fera preuve de « fermeté » en cas de déstabilisation

Entre-temps, le pouvoir judiciaire fera preuve de « fermeté » si les manifestations contre la vie chère en Iran sont instrumentalisées à des fins de « déstabilisation », a mis en garde ce mercredi le procureur général de la République islamique.

« Du point de vue judiciaire, les manifestations pacifiques pour la défense des moyens de subsistance (…) sont compréhensibles », a déclaré Mohammad Movahedi-Azad, cité par la télévision d’Etat.

« Toute tentative visant à transformer les manifestations économiques en un outil d’insécurité, de destruction des biens publics ou de mise en oeuvre de scénarios conçus à l’étranger sera inévitablement suivie d’une réponse légale, proportionnée et ferme », a-t-il ajouté.

Rappelons que l’appel provocateur du Mossad intervient après des entretiens cette semaine entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Donald Trump, à l’issue desquels le président américain a averti l’Iran de nouvelles frappes si Téhéran reconstruisait ses programmes nucléaire ou balistiques.