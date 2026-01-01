L’Arabie saoudite a accusé mardi les Emirats arabes unis d’agir de façon « extrêmement dangereuse » en soutenant les séparatistes au Yémen, où elle a mené des frappes aériennes, Abou Dhabi démentant attiser le conflit.

Le mouvement séparatiste du Conseil de transition du Sud (STC), membre du gouvernement yéménite et soutenu par Abou Dhabi, s’est emparé ces dernières semaines de vastes portions de territoire, sans rencontrer de grande résistance. Et ses partisans l’appellent à rétablir un Etat dans le sud du Yémen, où une République démocratique et populaire a été indépendante entre 1967 et 1990.

Malgré les demandes répétées de l’Arabie saoudite, soutien du gouvernement yéménite, le STC a de nouveau refusé mardi de se retirer.

« Il est déraisonnable de demander au propriétaire d’une terre de la quitter. La situation exige de rester et de se renforcer », a déclaré à l’AFP Anwar Al-Tamimi, porte-parole du STC.

Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio s’est entretenu mardi avec le ministre des Affaires étrangères émirati « afin de traiter de la situation au Yémen et de questions plus larges touchant à la sécurité et à la stabilité au Moyen-Orient », a indiqué le ministère américain des Affaires étrangères.

Les Etats-Unis ont évité jusqu’à présent de prendre parti dans ce différend entre deux de leurs partenaires clés.

« Aucune arme »

Aux premières heures de la matinée, la coalition militaire dirigée par Ryad avait annoncé des frappes sur le port d’al-Mukalla, capitale de la province de l’Hadramout récemment conquise par le SCT.

Selon l’agence officielle saoudienne SPA, ces bombardements ont visé « une grande quantité d’armes et de véhicules de combat » destinés aux séparatistes, qui venaient d’être déchargés de bateaux originaires du port émirati de Fujairah.

Cette « opération militaire limitée » n’a fait aucune victime, selon la même source.

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a accusé les Emirats d’être derrière la récente avancée des séparatistes. Et jugé que les actions d’Abou Dhabi étaient « extrêmement dangereuses » et constituaient « une menace pour la sécurité » de l’Arabie saoudite et de la région.

Une source proche de l’armée saoudienne a indiqué que la coalition avait été « contrainte d’agir, les efforts diplomatiques ayant été ignorés ». Mais « la diplomatie reste une option pour empêcher toute nouvelle escalade », a-t-elle ajouté.

Dans l’après-midi, les Emirats arabes unis ont démenti « attiser le conflit » tout en annonçant le retrait de leurs forces restantes au Yémen par « sécurité » pour leur personnel — Ryad leur avait donné un délai de 24 heures.

Ils ont assuré que la cargaison émiratie débarquée au Yémen ne comprenait « aucune arme ». Et « les véhicules déchargés n’étaient destinés à aucun acteur yéménite », mais aux forces émiraties opérant au Yémen, selon le ministère des Affaires étrangères, qui a ajouté que l’arrivée de ces marchandises avait été coordonnée avec Ryad.

L’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, traditionnellement de proches alliés, avaient initialement uni leurs forces contre le mouvement Ansarullah au sein d’une coalition, mais des désaccords sont apparus au fil du conflit, ainsi que sur la guerre au Soudan.

« Terrifiés »

Dans le port d’al-Mukalla, un responsable ayant requis l’anonymat a expliqué avoir reçu un appel à évacuer vers 04H00 (01H00 GMT), « un quart d’heure avant la frappe ».

Des images de l’AFP montrent un groupe de voitures calcinées. Non loin, des fenêtres de bâtiments ont été soufflées par la frappe.

« Nos fenêtres ont été brisées, les portes cassées, les enfants et les femmes étaient terrifiés », a raconté un témoin, Abdallah Bazouhair. « C’est inacceptable, qui va nous indemniser pour les dégâts causés ? « , a-t-il dit, dénonçant « un acte odieux ».

Le chef du Conseil présidentiel à Aden, Rachad al-Alimi, soutenu par Ryad, a de son côté décrété l’état d’urgence et annoncé l’annulation d’un pacte de défense avec les Emirats arabes unis.

Mais dans ce Conseil divisé, la moitié de ses huit membres, proches d’Abou Dhabi, ont aussitôt rejeté de telles « décisions unilatérales ».

Ces derniers jours, des centaines de membres de tribus se sont rassemblés à Aden, la grande ville du sud, pour demander aux dirigeants du STC d’annoncer l’indépendance du Yémen du Sud, selon la chaîne Aden Independent affiliée aux séparatistes.

Ces nouvelles tensions pourraient fragiliser davantage le pays dévasté par des années de guerre.

Source: Avec AFP