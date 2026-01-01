Les États-Unis ont pris la défense de la reconnaissance du Somaliland par Israël lors d’une réunion du Conseil de sécurité (CS) de l’ONU. La déclaration correspondante a été faite par la représentante permanente adjointe des États-Unis auprès de l’ONU, Tammy Bruce, lors de la séance du Conseil.

« Israël a le même droit à des relations diplomatiques que tout autre État souverain (…). En ce qui concerne le Somaliland, nous n’avons fait aucune déclaration sur une éventuelle reconnaissance du Somaliland par les États-Unis. La politique américaine n’a connu aucun changement », a-t-elle souligné.

La représentante adjointe des États-Unis a critiqué la tenue de la réunion consacrée à la reconnaissance du Somaliland par Israël, notant qu’après des décisions similaires prises par plusieurs États concernant l’État palestinien, le Conseil de sécurité n’avait pas convoqué de discussion d’urgence. Selon elle, cette réunion est l’illustration de « deux poids, deux mesures » et « détourne l’attention du travail visant à résoudre les questions de paix et de sécurité tant au Moyen-Orient que dans la Corne de l’Afrique ».

« Plus tôt cette année, plusieurs pays, y compris des membres de ce Conseil, ont pris une décision unilatérale de reconnaître un État palestinien inexistant. Et pourtant, aucune réunion d’urgence n’a été convoquée (…). Les deux poids, deux mesures persistants du Conseil et la mauvaise orientation de son attention détournent celui-ci de sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales », a déclaré Mme Bruce.

Plus tôt en décembre, le président américain Donald Trump avait déclaré que Washington n’avait pas l’intention de reconnaître l’indépendance du Somaliland sans un examen plus approfondi de la question.

Le 26 décembre, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé la reconnaissance officielle du Somaliland en tant qu’État indépendant. Dans le cadre de cette décision, Netanyahou, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar et le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, ont signé une déclaration conjointe mutuelle.

Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays africains ont condamné la reconnaissance par Israël de l’indépendance du Somaliland, qualifiant cette décision de « précédent dangereux » et de « menace pour la paix et la sécurité ». L’Union africaine ainsi que la Communauté de l’Afrique de l’Est ont également réaffirmé leur attachement à l’intégrité territoriale de la Somalie.

Le Somaliland s’est séparé de la Somalie en 1991 et revendique depuis son indépendance, mais demeure un État non reconnu. Il dispose de sa propre monnaie, de passeports ainsi que du contrôle de sa politique étrangère et de ses forces armées. Israël est devenu le premier pays à reconnaître l’indépendance du Somaliland.

Source : African Initiative