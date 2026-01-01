Le ministère iranien du Renseignement a arrêté sept individus affiliés à des groupes hostiles basés aux États-Unis et en Europe.

L’agence de presse Mizan, affiliée à la Justice iranienne, a rapporté cette information mercredi, citant une source bien informée au sein du ministère.

Selon cette source, cinq des personnes arrêtées étaient en contact avec le chef des monarchistes anti-iraniens basés aux États-Unis. Ces monarchistes mènent depuis des décennies une campagne stérile pour tenter de rétablir le régime tyrannique de l’ancien régime Pahlavi, soutenue par les États-Unis.

Le régime Pahlavi a été renversé à la suite de vastes manifestations à l’échelle nationale en 1979, sous le leadership du défunt fondateur de la République islamique, l’imam Khomeiny, qui a guidé la nation iranienne dans sa quête pour la victoire de la Révolution islamique historique.

Les monarchistes, qui bénéficient d’un soutien constant de l’Occident et d’Israël depuis la victoire de la Révolution, ont été particulièrement actifs pendant la guerre illégale et non provoquée menée en juin 2025 contre l’Iran par ‘Israël’ et les États-Unis.

En juillet, le ministère iranien du Renseignement a publié un communiqué détaillant une opération de contre-espionnage complexe menée pendant la guerre de douze jours, qui a neutralisé les opérations simultanées de sabotage et d’espionnage des agresseurs.

Les informations divulguées à l’époque ont montré comment les agresseurs avaient simultanément cherché à mettre en œuvre des complots visant à instaurer un gouvernement fantoche centré autour de Reza Pahlavi, le fils exilé de l’ancien monarque tyrannique d’Iran, et des agents du Mossad.

Ces complots ont été découverts et déjoués par le ministère, qui a infligé des coups significatifs aux réseaux organisationnels des groupes monarchistes et de leurs membres, tout en affrontant avec succès des éléments sectaires, comme l’indiquait alors le communiqué.

La source citée par Mizan a également mentionné l’arrestation de deux autres individus liés à des groupes contre-révolutionnaires opérant en Europe.

Le rapport fait également état de la saisie de 100 armes de poing de contrebande, précisant qu’elles avaient été introduites dans le pays dissimulées parmi les marchandises transportées par des porteurs transfrontaliers. Les individus impliqués dans ce trafic ont été identifiés et arrêtés.

