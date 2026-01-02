Des sources aéronautiques yéménites à l’aéroport international d’Aden ont informé la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen jeudi que « tous les vols à destination et en provenance d’Aden étaient suspendus, à l’exception de ceux à destination de Riyad et Jeddah ».

Ces sources ont expliqué que « cette suspension faisait suite à une demande de l’Arabie saoudite, afin de rétablir le dispositif d’inspection saoudien pour tous les vols arrivant et partant de l’aéroport yéménite, et de les dérouter dans un premier temps vers l’aéroport de Bisha, en Arabie saoudite ».

Les relations saoudo-émiriennes sont tendues depuis la prise de contrôle des gouvernorats d’Hadramaout et d’Al-Mahra, dans le sud du Yémen, par le Conseil de transition du Sud (CTS), soutenu par les Émirats arabes unis. Cette prise de contrôle a été rejetée par Riyad. En conséquence, l’Arabie saoudite a lancé des frappes aériennes contre des installations et des zones contrôlées par le CTS et ses forces alliées.

Il y a deux jours, le Conseil des ministres saoudien a exhorté « les Émirats arabes unis à se conformer à la demande du Yémen de retirer les forces émiraties du pays dans les 24 heures et de cesser tout soutien militaire au Conseil de transition du Sud ».

De son côté, le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a déclaré mercredi, dans un communiqué, que « ses forces ont mis fin à leur présence militaire au Yémen en 2019 après avoir accompli les missions prévues dans le cadre officiel convenu, leur présence restante étant limitée à des équipes spécialisées dans la lutte contre le terrorisme et en coordination avec les partenaires internationaux concernés ».

Le ministère a également annoncé « la dissolution, de sa propre initiative et en coordination avec les partenaires concernés, des dernières équipes antiterroristes présentes au Yémen, compte tenu de l’évolution récente de la situation et de ses répercussions potentielles sur la sécurité et l’efficacité des opérations antiterroristes ».

Source: Médias